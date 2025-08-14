Таможенники Северной Осетии фиктивно вывозили автомобили из РФ. Ущерб составил 350 млн рублей

Северная Осетия

Распечатать

  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

В Северной Осетии возбудили 141 уголовное дело против сотрудников таможни. Они вносили ложные сведения в документы и фиктивно вывозили автомобили

14 августа Следственный комитет Северной Осетии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении четырех сотрудников местной таможни. Их подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). 

По данным СК, в 2023-2024 годах сотрудники вносили ложные сведения в пассажирские таможенные декларации и ведомственные программные средства о вывозе транспорта, зарегистрированного в соседнем государстве, за пределы России, но транспорт в это время оставался в РФ.

Читайте также:

ГТРК «Алания» со ссылкой на УФСБ России по РСО-Алания сообщил, что известно более 150 случаев «вывозов» иностранных автомобилей. В результате совершенных преступлений, экономический ущерб бюджета России составил более 350 млн рублей. 

Против сотрудников Северо-Осетинской таможни возбудили 141 уголовное дело. СК отмечает, что уголовные дела соединены с производством ранее возбужденных дел об аналогичных преступлениях, совершенных фигурантами.

Как писали Юга.ру, в июле суд обвинил министра здравоохранения Ингушетии в хищении 53 млн рублей.

Автомобили Деньги Мошенничество Правосудие Преступления Следственный комитет Суд Таможня Хищение

Новости

Таможенники Северной Осетии фиктивно вывозили автомобили из РФ. Ущерб составил 350 млн рублей
В соцсетях появились сообщения об эвакуации сотрудников аэропортов Краснодара и Анапы. Это встревожило жителей
Краснодарца осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Персона» про онемевшую актрису
В Ростове-на-Дону из поврежденных беспилотниками домов эвакуировали 212 человек
В Ингушетии обрушился строящийся ТЦ. Ранее застройщик уверял, что здание выдержит землетрясение в 9 баллов

Лента новостей

В Краснодаре снова много жалоб на отключение мобильного интернета
Сегодня, 10:14
В Краснодаре снова много жалоб на отключение мобильного интернета
Власти уверяют, что снижают скорость до 2G
Кладбище барж, лотосы, мосты
8 августа, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
Телеканал мэрии Краснодара назвал точную дату открытия аэропорта
Вчера, 18:58
Телеканал мэрии Краснодара назвал точную дату открытия аэропорта
Для этого они взяли комментарий у астролога

Реклама на сайте