Таможенники Северной Осетии фиктивно вывозили автомобили из РФ. Ущерб составил 350 млн рублей
В Северной Осетии возбудили 141 уголовное дело против сотрудников таможни. Они вносили ложные сведения в документы и фиктивно вывозили автомобили
14 августа Следственный комитет Северной Осетии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении четырех сотрудников местной таможни. Их подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).
По данным СК, в 2023-2024 годах сотрудники вносили ложные сведения в пассажирские таможенные декларации и ведомственные программные средства о вывозе транспорта, зарегистрированного в соседнем государстве, за пределы России, но транспорт в это время оставался в РФ.
ГТРК «Алания» со ссылкой на УФСБ России по РСО-Алания сообщил, что известно более 150 случаев «вывозов» иностранных автомобилей. В результате совершенных преступлений, экономический ущерб бюджета России составил более 350 млн рублей.
Против сотрудников Северо-Осетинской таможни возбудили 141 уголовное дело. СК отмечает, что уголовные дела соединены с производством ранее возбужденных дел об аналогичных преступлениях, совершенных фигурантами.
