Таможенники Северной Осетии фиктивно вывозили автомобили из РФ. Ущерб составил 350 млн рублей

В Северной Осетии возбудили 141 уголовное дело против сотрудников таможни. Они вносили ложные сведения в документы и фиктивно вывозили автомобили

14 августа Следственный комитет Северной Осетии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении четырех сотрудников местной таможни. Их подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По данным СК, в 2023-2024 годах сотрудники вносили ложные сведения в пассажирские таможенные декларации и ведомственные программные средства о вывозе транспорта, зарегистрированного в соседнем государстве, за пределы России, но транспорт в это время оставался в РФ.