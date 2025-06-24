Жители Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга чаще других россиян отдыхают в Сочи — аналитики

Эксперты проанализировали спрос на летний отдых в Сочи и рассказали, во сколько в среднем обойдется поездка на курорт в 2025 году

24 июня пресс-служба компании «Яндекс» сообщила Юга.ру, что летом в Сочи чаще всего ездят отдыхать москвичи (18,5%). Следом идут жители Краснодара (9,8%), Санкт-Петербурга (4,3%) и самого курорта (3,6%). Также поездки на курорт бронируют граждане из Ростова-на-Дону (3,3%), Екатеринбурга (1,9%) и Нижнего Новгорода (1,3%).

Самый длительный срок пребывания у петербуржцев и нижегородцев — шесть ночей, а самый короткий — у самих жителей Сочи (две ночи).

По данным аналитиков, одна ночь на курорте в среднем обойдется в 8240 рублей. Путешественники предпочитают бронировать поездки в Сочи заранее — за 54 дня.



В среднем туристы останавливаются в городе на пять ночей. При этом самый популярный формат отдыха — семейный. Чаще всего россияне приезжают вдвоем или втроем.

Напомним, что курортный сезон в Сочи стартовал 1 июня. Для туристов открыли 180 городских пляжей. Этим летом власти курорта ожидают принять 4,9 млн туристов.



В Сочи будут работать около 2,4 тыс. средств размещения с номерным фондом свыше 150 тыс. мест. Наибольший турпоток ожидается в июле-августе. На этот период в городе уже забронировали более 60% номерного фонда, а в горном кластере — 47%.