Жители Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга чаще других россиян отдыхают в Сочи — аналитики

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Эксперты проанализировали спрос на летний отдых в Сочи и рассказали, во сколько в среднем обойдется поездка на курорт в 2025 году

24 июня пресс-служба компании «Яндекс» сообщила Юга.ру, что летом в Сочи чаще всего ездят отдыхать москвичи (18,5%). Следом идут жители Краснодара (9,8%), Санкт-Петербурга (4,3%) и самого курорта (3,6%).

Также поездки на курорт бронируют граждане из Ростова-на-Дону (3,3%), Екатеринбурга (1,9%) и Нижнего Новгорода (1,3%).

В Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье проведут эксперимент по легализации гостевых домов:

Самый длительный срок пребывания у петербуржцев и нижегородцев — шесть ночей, а самый короткий — у самих жителей Сочи (две ночи). 

По данным аналитиков, одна ночь на курорте в среднем обойдется в 8240 рублей. Путешественники предпочитают бронировать поездки в Сочи заранее — за 54 дня.

В среднем туристы останавливаются в городе на пять ночей. При этом самый популярный формат отдыха — семейный. Чаще всего россияне приезжают вдвоем или втроем.

Напомним, что курортный сезон в Сочи стартовал 1 июня. Для туристов открыли 180 городских пляжей. Этим летом власти курорта ожидают принять 4,9 млн туристов.

В Сочи будут работать около 2,4 тыс. средств размещения с номерным фондом свыше 150 тыс. мест. Наибольший турпоток ожидается в июле-августе. На этот период в городе уже забронировали более 60% номерного фонда, а в горном кластере — 47%.

ВСЕ НОВОСТИ О КУРОРТАХ

Краснодар Курорты и туризм отдых путешествия Санкт-Петербург Сочи

Новости

Жители Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга чаще других россиян отдыхают в Сочи — аналитики
В Краснодаре появился новый гимн молодежи Кубани. Что об этом думают жители и авторы предыдущего гимна
«Какой хороший день, чтобы подарить цветок!» DJ Stonik1917 и Николай Редькин выступят в Краснодаре
«Повезло, что торнадо не вышел на берег». В Сочи и Сириусе наблюдали опасные облака-стены
Море никак не может прогреться. Какая температура воды на курортах Краснодарского края?
В Сириусе пройдет фестиваль отечественного кино о балете

Лента новостей

На стадионе ФК «Краснодар» установили вывеску «Ozon Арена»
Сегодня, 11:43
На стадионе ФК «Краснодар» установили вывеску «Ozon Арена»
В соцсетях раскритиковали шрифт и предложили свой вариант
Жара возвращается
Сегодня, 10:54
Жара возвращается
В Краснодарском крае к выходным потеплеет до 33 °C
Мэр Анапы Василий Швец ушел с поста по собственному желанию
Сегодня, 12:10
Мэр Анапы Василий Швец ушел с поста по собственному желанию

Реклама на сайте