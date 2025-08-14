В аэропортах Сочи и Геленджика снова задержки. Один из рейсов на прилет перенесли на 15 часов

В аэропорту Сочи задерживается 27 рейсов, в аэропорту Геленджика — три

14 августа в аэропорту Сочи отмечаются задержки рейсов. По данным онлайн-табло на 11:00, на вылет задерживаются 17 рейсов из Тбилиси, Стамбула, Ижевска, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Нижнекамска, Самары, Казани.

На прилет опаздывают 10 рейсов. Среди них самолеты из Тбилиси, Томска, Красноярска, Стамбула, Москвы, Саратова, Батуми, Казани, Нижнекамска.

Время задержек на прилет и вылет составляет от 30 минут до 15 часов. Информация о некоторых рейсах указана некорректно: например, рейс из Батуми, который должен был прилететь в Сочи 14 августа в 15:10, перенесли на 15 августа в 7:00, но при этом статус рейса отмечен как «Совершил посадку».

Телеканал мэрии Краснодара назвал точную дату открытия аэропорта:

Пресс-служба аэропорта Сочи и представители Росавиации не сообщали о закрытии авиагавани курорта. 

В аэропорту Геленджика также задерживаются рейсы. По данным онлайн-табло на 11:00, на прилет опаздывают два самолета из Москвы и один из Новосибирска. Об ограничении полетов в авиагавани Геленджика пресс-служба аэропорта не сообщала. 

Как писали Юга.ру, с 9 по 12 августа в аэропорту Сочи отмечались ежедневные задержки рейсов. 

