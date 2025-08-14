Краснодарский театр драмы покажет видеоверсию спектакля «Калечина-Малечина» о школьном буллинге
Проект «ТелеТеатр» представит спектакль Няганского ТЮЗа. После показа состоится обсуждение с театральным критиком (16+)
Краснодарский театр драмы имени Горького анонсировал на 19 августа кинопоказ в рамках проекта «ТелеТеатр».
В камерном зале можно будет посмотреть видеоверсию спектакля «Калечина-Малечина» в постановке Няганского театра юного зрителя. В основе сценария лежит одноименный роман Евгении Некрасовой.
Главная героиня Катя живет в лилипутском городке. Для всех вокруг она некрасивая и глупая, поэтому друзей найти девочка не может. Единственной защитницей никому не нужного ребенка становится Кикимора.
Спектакль поднимает темы школьного буллинга, детского одиночества и неприятия обществом тех, кто не подходит под его стандарты. После просмотра состоится обсуждение постановки с театральным критиком Верой Сердечной.
Начало показа 19 августа в 18:30. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация.
