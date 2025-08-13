В Сочи заметили редких для региона белых аистов. Они летят на зимовку в Африку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский географ»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский географ»

Белые аисты по пути в страны Африки сделали остановку в Сочи

12 августа телеграм-канал Сочинского географического общества опубликовал видео, снятое жителями сел Галицыно и Лесное в Адлерском районе. На ролике видно редких для региона белых аистов.

Крупные птицы с черной окантовкой облюбовали для отдыха высокие деревья и крыши домов.

Читайте также:

Как сообщили орнитологи, на видео засняли молодых особей, которые без родителей летят на свою первую зимовку в страны Африки. Ученые отмечают, что во время миграций аисты не любят летать над морем и выбирают сухопутные маршруты.

Белые аисты — обитатели низменных лугов и заболоченных местностей. Птицы нередко гнездятся возле человеческого жилья — крыши домов, столбы и другие постройки.

На зимовку белые аисты летят двумя маршрутами. Птицы, живущие к западу от реки Эльба, пересекают Гибралтарский пролив и остаются в Африке между Сахарой и тропическими дождевыми лесами. Гнездящиеся к востоку от Эльбы аисты направляются через Малую Азию и Израиль и оседают в Восточной Африке между Суданом и ЮАР.

Как писали Юга.ру, в феврале в Краснодаре на берегу Кубани заметили розового пеликана. В краснокнижную птицу пытались стрелять.

Курорты и туризм птицы Сочи

Новости

Владельцев танкера, затонувшего в Керченском проливе, оштрафовали почти на 50 млрд рублей
Из-за отключений интернета пассажирам крымских поездов советуют брать в поездки распечатанный билет или pdf-файл
В Сочи заметили редких для региона белых аистов. Они летят на зимовку в Африку
В Ессентуках в случае угрозы атаки БПЛА отменят линейки в честь Дня знаний
В Дагестане жители села вынуждены самостоятельно строить новый водопровод. Для работ они собрали 1 млн рублей
Власти Туапсинского района призвали жителей кипятить питьевую воду перед употреблением

Лента новостей

Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста
Вчера, 17:23
Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста
Кладбище барж, лотосы, мосты
8 августа, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
«Корзина доброты»
11 августа, 13:53
«Корзина доброты»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся

Реклама на сайте