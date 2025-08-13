В Сочи заметили редких для региона белых аистов. Они летят на зимовку в Африку

12 августа телеграм-канал Сочинского географического общества опубликовал видео, снятое жителями сел Галицыно и Лесное в Адлерском районе. На ролике видно редких для региона белых аистов.

Как сообщили орнитологи, на видео засняли молодых особей, которые без родителей летят на свою первую зимовку в страны Африки. Ученые отмечают, что во время миграций аисты не любят летать над морем и выбирают сухопутные маршруты.

Белые аисты — обитатели низменных лугов и заболоченных местностей. Птицы нередко гнездятся возле человеческого жилья — крыши домов, столбы и другие постройки.

На зимовку белые аисты летят двумя маршрутами. Птицы, живущие к западу от реки Эльба, пересекают Гибралтарский пролив и остаются в Африке между Сахарой и тропическими дождевыми лесами. Гнездящиеся к востоку от Эльбы аисты направляются через Малую Азию и Израиль и оседают в Восточной Африке между Суданом и ЮАР.