В аэропорту Геленджика задерживается больше половины рейсов

Краснодарский край

В аэропорту Геленджика задерживаются на вылет и прилет восемь рейсов

13 августа в аэропорту Геленджика задерживаются рейсы. По данным онлайн-табло на 10:30 на вылет опаздывают самолеты в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

На прилет также опаздывают самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Задержки связаны с тем, что самолеты из перечисленных городов летят в Геленджик с опозданием.

Ранее Юга.ру писали, что 8 августа в авиагавани Геленджика вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также аэропорт закрывали 10 августа. 

11 августа пресс-служба аэропорта Геленджика сообщила, что терминал работает в штатном режиме. О введении ограничений на полеты и причинах задержек рейсов сотрудники аэропорта не заявляли. 

Как писали Юга.ру, в аэропорту Сочи рейсы задерживались четыре дня подряд. 

