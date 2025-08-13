В аэропорту Геленджика задерживается больше половины рейсов

В аэропорту Геленджика задерживаются на вылет и прилет восемь рейсов

13 августа в аэропорту Геленджика задерживаются рейсы. По данным онлайн-табло на 10:30 на вылет опаздывают самолеты в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

На прилет также опаздывают самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Задержки связаны с тем, что самолеты из перечисленных городов летят в Геленджик с опозданием.

Ранее Юга.ру писали, что 8 августа в авиагавани Геленджика вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также аэропорт закрывали 10 августа.