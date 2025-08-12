В разделе «Уценка» на Авито будут продавать новые товары популярных брендов со скидками до 70%

Авито запускает раздел «Уценка». Там будут представлены новые товары крупных брендов по ценам на 30-70% ниже рыночных

Как сообщила пресс-служба Авито, в разделе «Уценка» покупатели найдут новые товары с витрин, из прошлых коллекций, а также с незначительными изъянами. На все предметы действует официальная гарантия. Их можно купить онлайн с доставкой и безопасной сделкой.

В «Уценке» можно купить электронику и бытовую технику, товары для дома, строительства, хобби, одежду и обувь. Крупные производители и ретейлеры размещают здесь свои предложения. Для удобства поиска их отмечают специальным бейджем «Уценка и гарантия». Среди брендов — Kitfort, Askona, Befree, а также ретейлеры: «М.Видео», «Ситилинк», «Лемана.Про», «Все инструменты» и многие другие.

В разделе можно найти выставочные образцы, товары с поврежденной упаковкой или без нее, с незначительными изъянами, а также товары, оставшиеся в единственном размере или экземпляре. Цены на этот ассортимент ниже на 30-70%, и все товары имеют официальные гарантии.

Покупать товары можно с Авито Доставкой и безопасной сделкой: это значит, что при получении товар можно проверить и отказаться от покупки, если он не подойдет. В этом случае деньги за товар и доставку вернутся на карту. Также покупатель может оформить возврат товара в течение 7–14 дней после покупки.

Как писали Юга.ру, с 11 августа по 7 сентября пользователи смогут купить на Авито вещи инфлюенсеров: Яна Топлес, Ани Покров, Саши Спилберг, Миланы Хаметовой, Али Аникеевой, Миланы Стар и других.

