В России будут выдавать статус ветерана боевых действий за оборону Краснодарского края

11 августа Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. Речь идет о землях, которые прилегают к зонам проведения СВО и подвергаются атакам.

В список вошли Крым, Севастополь, Курская, Белгородская и Брянская области, Россошанский и Кантемировский районы Воронежской области, Новороссийск, Геленджик, Анапа и Темрюкский район Краснодарского края. Документ подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.