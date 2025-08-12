В России будут выдавать статус ветерана боевых действий за оборону Краснодарского края
Правительство расширило список территорий, участники обороны которых смогут получить статус ветерана боевых действий
11 августа Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. Речь идет о землях, которые прилегают к зонам проведения СВО и подвергаются атакам.
В список вошли Крым, Севастополь, Курская, Белгородская и Брянская области, Россошанский и Кантемировский районы Воронежской области, Новороссийск, Геленджик, Анапа и Темрюкский район Краснодарского края. Документ подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Новые положения закона дают право на статус ветерана не только участникам обороны приграничных регионов, но и тем, кто участвовал в отражении атак на перечисленных территориях. Уточняется, что у военнослужащих и добровольцев, получивших ранения или травмы во время выполнения боевых задач и ставших инвалидами, будет статус инвалида боевых действий.
