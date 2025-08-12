В России будут выдавать статус ветерана боевых действий за оборону Краснодарского края

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

Распечатать

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Правительство расширило список территорий, участники обороны которых смогут получить статус ветерана боевых действий

11 августа Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. Речь идет о землях, которые прилегают к зонам проведения СВО и подвергаются атакам.

В список вошли Крым, Севастополь, Курская, Белгородская и Брянская области, Россошанский и Кантемировский районы Воронежской области, Новороссийск, Геленджик, Анапа и Темрюкский район Краснодарского края. Документ подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Читайте также:

Новые положения закона дают право на статус ветерана не только участникам обороны приграничных регионов, но и тем, кто участвовал в отражении атак на перечисленных территориях. Уточняется, что у военнослужащих и добровольцев, получивших ранения или травмы во время выполнения боевых задач и ставших инвалидами, будет статус инвалида боевых действий.

Как писали Юга.ру, в Северной Осетии запретили массовые мероприятия из-за угрозы покушения на военнослужащих. Люди считают, что причина в другом.

Анапа Геленджик Закон Крым Новороссийск Правительство СВО Севастополь Темрюкский район

Новости

В парке «Краснодар» пройдет трансляция матча «быков» против «Динамо»
Власти Крыма отключат мобильный интернет на «длительный период»
Открылась продажа билетов на туристический поезд в Абхазию. Сколько стоят билеты?
«Реконструкция потребует терпения». В районе аэропорта Краснодара отремонтируют путепровод за 2,6 млрд рублей
В Краснодаре проект «Том Сойер Феста» бесплатно научит работать с деревом и реставрировать старинные двери. Как принять участие?
В очередном районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии. Какая обстановка на Кубани?

Лента новостей

Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света
Вчера, 16:51
Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света
Кладбище барж, лотосы, мосты
8 августа, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
«Корзина доброты»
Вчера, 13:53
«Корзина доброты»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся

Реклама на сайте