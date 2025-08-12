В центре Краснодара появился кинодворик. Там бесплатно покажут фильмы «Я шагаю по Москве» и «Джентльмены удачи»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из фильма «Джентльмены удачи» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киноконцерн «Мосфильм»
    Кадр из фильма «Джентльмены удачи» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киноконцерн «Мосфильм»

В Музейном дворике Краснодара 15 и 16 августа бесплатно покажут кино (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал серию кинопоказов под открытым небом. Перед началом сеансов зрителей ждут беседы об искусстве, кинематографе и истории.

15 августа можно будет посмотреть лирическую комедию «Я шагаю по Москве» 1964 года режиссера Георгия Данелии. 16 августа будут демонстрировать комедию «Джентльмены удачи» 1971 года Александра Серого по сценарию Данелии.

Читайте также:

«Отличная возможность расслабиться после работы или приятно провести время с близкими и друзьями. Не пропустите — превратите обычный уикенд в настоящее культурное приключение», — приглашают организаторы.

Фильмы будут показывать 15 и 16 августа в 20:00 в Музейном дворике по улице Красной, 11. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 13 августа пройдет спецпоказ аниме «Летние войны».

Афиша Кино Краснодар Музеи отдых Развлечения

Новости

В центре Краснодара появился кинодворик. Там бесплатно покажут фильмы «Я шагаю по Москве» и «Джентльмены удачи»
Власти Кисловодска хотят частично запретить электросамокаты. Кататься на них можно будет только в трех местах
Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста
В парке «Краснодар» пройдет трансляция матча «быков» против «Динамо»
Власти Крыма отключат мобильный интернет на «длительный период»
Открылась продажа билетов на туристический поезд в Абхазию. Сколько стоят билеты?

Лента новостей

Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света
Вчера, 16:51
Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света
Кладбище барж, лотосы, мосты
8 августа, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
«Корзина доброты»
Вчера, 13:53
«Корзина доброты»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся

Реклама на сайте