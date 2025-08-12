В центре Краснодара появился кинодворик. Там бесплатно покажут фильмы «Я шагаю по Москве» и «Джентльмены удачи»

В Музейном дворике Краснодара 15 и 16 августа бесплатно покажут кино (6+)

15 августа можно будет посмотреть лирическую комедию «Я шагаю по Москве» 1964 года режиссера Георгия Данелии. 16 августа будут демонстрировать комедию «Джентльмены удачи» 1971 года Александра Серого по сценарию Данелии.

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал серию кинопоказов под открытым небом. Перед началом сеансов зрителей ждут беседы об искусстве, кинематографе и истории.

«Отличная возможность расслабиться после работы или приятно провести время с близкими и друзьями. Не пропустите — превратите обычный уикенд в настоящее культурное приключение», — приглашают организаторы.

Фильмы будут показывать 15 и 16 августа в 20:00 в Музейном дворике по улице Красной, 11. Вход свободный.