В Краснодаре пройдет спецпоказ аниме «Летние войны»

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 13 августа специальный показ аниме «Летние войны» режиссера Мамору Хосода.

Картина рассказывает о компьютерном гении Кэндзи Койсо, который вместе со своей одноклассницей отправляется на юбилей ее бабушки. На месте девушка представляется Кэндзи как своего парня.

В это же время на его телефон приходит странный ребус, разгадав который, Кэндзи случайно впускает в сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству.