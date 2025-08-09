В Краснодаре пройдет спецпоказ аниме «Летние войны»
В кинотеатре «Монитор» состоится кинопоказ аниме Мамору Хосода с исследователем анимации (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 13 августа специальный показ аниме «Летние войны» режиссера Мамору Хосода.
Картина рассказывает о компьютерном гении Кэндзи Койсо, который вместе со своей одноклассницей отправляется на юбилей ее бабушки. На месте девушка представляется Кэндзи как своего парня.
В это же время на его телефон приходит странный ребус, разгадав который, Кэндзи случайно впускает в сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству.
Аниме покажут в дубляже от «Студийной банды». После просмотра пройдет обсуждение ленты с исследователем анимации и автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.
Кинопоказ состоится 13 августа в 19:30 в ТРЦ «Красная площадь» по улице Дзержинского, 100. Стоимость билета — от 300 рублей.
