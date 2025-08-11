Блогеры Саша Спилберг, Милана Стар и Ян Топлес выставят личные вещи на распродаже Авито

С 11 августа на Авито будут появляться личные вещи популярных блогеров: Яна Топлес, Ани Покров, Саши Спилберг, Миланы Хаметовой, Али Аникеевой, Миланы Стар и других

Как сообщила пресс-служба Авито, с 11 августа по 7 сентября пользователи смогут купить на платформе вещи инфлюенсеров: одежду, электронику, предметы интерьера и другие. 

Большинство товаров знаменитостей продадут со скидкой. У каждого предмета в подборке есть история: инфлюенсеры расскажут о них и дадут советы будущим владельцам.

Знаменитости выставят вещи в своих профилях Авито в будни. Купить их можно прямо в аккаунтах блогеров с доставкой от Авито.

Что продают звезды

Ян Топлес (тот самый блогер из мема «умный человек в очках») предложит профессиональное оборудование для съемок (камеру со штативом, побывавшую в Антарктиде, портативную колонку) и гаджеты для релакса: массажную подушку, массажеры для тела и глаз.

Милана Стар выставит вещи из своего гардероба: сценические образы и повседневную одежду. Например, жакет и юбку Sorry, I’m not, которые певица надела всего раз — для съемок клипа «Barbie». Именно с этого трека начался новый этап в ее творчестве, изменились стиль песен и жанры.

Саша Спилберг продаст предметы для интерьера и вещи для питомцев: плед Moroshka, декоративные свечи, поводок или шлейку для собаки, неоновую вывеску.

Как писали Юга.ру, Альфа-Банк и Авито запустили кешбэк 10% за покупки у частных продавцов.

