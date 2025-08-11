Жители Махачкалы второй раз вышли на протест из-за проблем с электричеством. В Дагестане без света остались более 80 тыс. человек

6 августа телеграм-канал «Спросите у Расула» сообщил , что в Редукторном поселке Махачкалы жители перекрывали дорогу. Они были возмущены длительным отсутствием света. 10 августа жители поселка повторно вышли на протест. В этот раз они собрались у здания МФЦ. На место приехали сотрудники мэрии.

Власти города отреагировали на происшествие и заявили, что аварийные отключения света связаны с перегрузкой электросетей из-за аномальной жары и пикового энергопотребления. Также в администрации напомнили об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

«Если вы хотите выразить свою позицию, делайте это законными способами: участвуйте в согласованных мероприятиях; направляйте обращения через официальные каналы», — сказано в сообщении.



При этом власти не уточнили, когда жителям Махачкалы вернут электричество.

Также 11 августа директор Центра управления (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов рассказал в своем телеграм-канале, что из-за непогоды 81,1 тыс. жителей в 52 населенных пунктах региона остались без света. По его словам, специалисты уже устраняют аварию.



В числе пострадавших районов — Карабудахкентский, Унцукульский, Каякентский, Хасавюртовский, Дербентский, Кизлярский, Сергокалинский, Хунзахский, Гумбетовский, а также Махачкала.