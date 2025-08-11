В центре Краснодара 11 августа 30 улиц останутся без горячей воды

Краснодарский край

Жителей Краснодара предупредили о временном отключении горячего водоснабжения

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 11 августа в городе отключат горячую воду из-за работ на улице Октябрьской, 26. На участке реконструируют сети водоотведения.

В нескольких районах Краснодарского края жители почти месяц остаются без воды:

С  8:00 до 00:00 ресурса не будет по улицам:

  • Чкалова;
  • Янковского;
  • Фрунзе;
  • Мира;
  • Советская;
  • Седина;
  • Рашпилевская;
  • Пушкина;
  • Постовая;
  • Площадь Победы;
  • Тракторный переулок;
  • Орджоникидзе;
  • Октябрьская;
  • Красноармейская;
  • Ленина;
  • Леваневского;
  • Кубанская Набережная;
  • Комсомольская;
  • Красина;
  • Кондратенко;
  • Гимназическая;
  • Гудимы;
  • Береговая;
  • Чапаева/Красная;
  • Красина/Орджоникидзе;
  • Красная/Гоголя;
  • Красная/Карасунская;
  • Красная/Комсомольская;
  • Коммунаров/Орджоникидзе;
  • Кирова/Гимназическая.

Ранее Юга.ру писали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели.

