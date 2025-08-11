В центре Краснодара 11 августа 30 улиц останутся без горячей воды

Жителей Краснодара предупредили о временном отключении горячего водоснабжения

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 11 августа в городе отключат горячую воду из-за работ на улице Октябрьской, 26. На участке реконструируют сети водоотведения.

С 8:00 до 00:00 ресурса не будет по улицам: Чкалова;

Янковского;

Фрунзе;

Мира;

Советская;

Седина;

Рашпилевская;

Пушкина;

Постовая;

Площадь Победы;

Тракторный переулок;

Орджоникидзе;

Октябрьская;

Красноармейская;

Ленина;

Леваневского;

Кубанская Набережная;

Комсомольская;

Красина;

Кондратенко;

Гимназическая;

Гудимы;

Береговая;

Чапаева/Красная;

Красина/Орджоникидзе;

Красная/Гоголя;

Красная/Карасунская;

Красная/Комсомольская;

Коммунаров/Орджоникидзе;

Кирова/Гимназическая.