В центре Краснодара 11 августа 30 улиц останутся без горячей воды
Жителей Краснодара предупредили о временном отключении горячего водоснабжения
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 11 августа в городе отключат горячую воду из-за работ на улице Октябрьской, 26. На участке реконструируют сети водоотведения.
В нескольких районах Краснодарского края жители почти месяц остаются без воды:
С 8:00 до 00:00 ресурса не будет по улицам:
- Чкалова;
- Янковского;
- Фрунзе;
- Мира;
- Советская;
- Седина;
- Рашпилевская;
- Пушкина;
- Постовая;
- Площадь Победы;
- Тракторный переулок;
- Орджоникидзе;
- Октябрьская;
- Красноармейская;
- Ленина;
- Леваневского;
- Кубанская Набережная;
- Комсомольская;
- Красина;
- Кондратенко;
- Гимназическая;
- Гудимы;
- Береговая;
- Чапаева/Красная;
- Красина/Орджоникидзе;
- Красная/Гоголя;
- Красная/Карасунская;
- Красная/Комсомольская;
- Коммунаров/Орджоникидзе;
- Кирова/Гимназическая.
Ранее Юга.ру писали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели.
Вчера, 11:22В Краснодаре двое суток не было мобильного интернета
С какими проблема столкнулись жители?
Сегодня, 13:53«Корзина доброты»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся