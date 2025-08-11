В аэропорту Сочи третий день подряд задерживаются рейсы. Самолеты опаздывают в Ереван, Екатеринбург, Москву и другие города

В аэропорту Сочи задерживаются 60 рейсов на вылет и прилет

На расписание рейсов повлияли временные ограничения на полеты, вводимые в авиагавани Сочи 8 и 9 августа.

На прилет опаздывают 24 рейса. Среди них самолеты из Иваново, Еревана, Санкт-Петербурга, Братска, Омска, Антальи, Новосибирска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Саратова, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Сургута, Нижнекамска, Сыктывкара.

11 августа аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов. По данным онлайн-табло, на 11:00 на вылет задерживается 26 рейсов в Ереван, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Чебоксары, Москву, Сургут, Санкт-Петербург, Калугу, Самару, Сыктывкар, Красноярск, Нижнекамск, Нижневартовск.

Ранее Юга.ру писали, что утром 10 августа в аэропорту Сочи задерживались 70 рейсов на вылет и прилет. В тот же день, после снятия ограничений, пресс-служба аэропорта сообщила, что терминалы работают по фактическому расписанию и готовы обслужить больше 400 рейсов.

Вечером 10 августа аэропорт Сочи в своем телеграм-канале заявил, что аэропорт работает в штатном режиме. Сотрудники терминала рекомендуют заранее уточнять расписание у авиакомпаний и следить за обновлениями.