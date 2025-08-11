В Краснодаре четвертый день подряд наблюдаются серьезные сбои в работе мобильного интернета

Жители Краснодара продолжают жаловаться на отключения мобильного интернета. Некоторые заявляют, что домашний тоже подвисает

11 августа собеседник Юга.ру сообщил, что с полуночи у него отсутствовал мобильный интернет минимум два часа. Ему пришлось идти домой пешком, потому что не было возможности вызвать такси.

Предыстория. 8 августа примерно с 11:00 краснодарцы стали сообщать об отсутствии мобильного интернета. Он пропал у всех крупных операторов. К обеду 10 августа связь появилась.

Сотрудники Юга.ру отметили, что утром мобильный интернет работал, но на момент написания новости все операторы его снова отключили. При этом предупреждения об опасности БПЛА в городе не было.

В телеграм-канале «Новости Краснодара и края» люди жалуются не только на отсутствие мобильного интернета, но и домашнего. По словам некоторых горожан, у них не работает Wi-Fi.

Также в комментариях некоторые недовольны, что мобильный интернет постоянно не работает, а обходится связь дорого. При этом никакие компенсации операторами не предусмотрены.

По данным «Сбой.рф», Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов с наибольшим количеством жалоб на отсутствие связи за последние три часа (114 у разных операторов связи).