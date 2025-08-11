В Краснодаре четвертый день подряд наблюдаются серьезные сбои в работе мобильного интернета

Жители Краснодара продолжают жаловаться на отключения мобильного интернета. Некоторые заявляют, что домашний тоже подвисает

Предыстория. 8 августа примерно с 11:00 краснодарцы стали сообщать об отсутствии мобильного интернета. Он пропал у всех крупных операторов. К обеду 10 августа связь появилась.

11 августа собеседник Юга.ру сообщил, что с полуночи у него отсутствовал мобильный интернет минимум два часа. Ему пришлось идти домой пешком, потому что не было возможности вызвать такси.

Сотрудники Юга.ру отметили, что утром мобильный интернет работал, но на момент написания новости все операторы его снова отключили. При этом предупреждения об опасности БПЛА в городе не было.

В телеграм-канале «Новости Краснодара и края» люди жалуются не только на отсутствие мобильного интернета, но и домашнего. По словам некоторых горожан, у них не работает Wi-Fi.

Также в комментариях некоторые недовольны, что мобильный интернет постоянно не работает, а обходится связь дорого. При этом никакие компенсации операторами не предусмотрены.

По данным «Сбой.рф», Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов с наибольшим количеством жалоб на отсутствие связи за последние три часа (114 у разных операторов связи).

Как писали Юга.ру, в июле по всей России отключали мобильный интернет 2 тыс. 99 раз.

