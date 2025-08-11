За полгода прибыль Уралсиба составила 10 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за первое полугодие 2025 года. Его прибыль составила 10 млрд рублей

Активы Уралсиба за первое полугодие 2025 года составили 820,5 млрд рублей, а капитал — 104,2 млрд рублей. Обязательные нормативы банк выполняет с запасом.

Надежность и выгода:

В 2025 году Уралсиб реализует стратегии развития, направленные на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка оценили эксперты.

В текущем году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, а агентство НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом.

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 9 месяцев.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

