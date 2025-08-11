Средний размер автокредита в Ростовской области вырос на треть и достиг 1,2 млн рублей — статистика

Ростовская область

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аналитики крупнейшего российского банка изучили рынок автокредитования в Ростовской области за первую половину 2025 года

По данным Сбера, средний кредит на покупку автомобиля достиг 1,2 млн рублей. Это на 33% больше, чем за тот же период 2024 года (921 тыс. рублей).

Всего с января по июнь ростовчане взяли почти 1,5 тысячи автокредитов на 1,8 млрд рублей.

Интерес к автокредитам у жителей области рос постепенно с начала года. Особенно часто займы оформляли в апреле и июне — по 360 в каждом из этих месяцев.

Рост среднего размера кредита специалисты связывают, в частности, с тем, что заемщики стали чаще выбирать автомобили более высокого ценового сегмента.

«Рынок автокредитования в Ростовской области демонстрирует положительную динамику. Мы наблюдаем уверенный рост спроса на покупку автомобилей с привлечением заемных средств и увеличение суммы среднего кредита. Это говорит о восстановлении потребительской активности дончан. В текущем году мы уже помогли 1,5 тысячам жителей Ростовской области исполнить мечту о покупке собственного автомобиля», рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

