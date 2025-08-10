В Краснодаре до конца августа закроют проезд по улице Октябрьской

Департамент транспорта Краснодара сообщил, что 11 августа в 23:00 на перекрестке улиц Октябрьской и Ленина перекроют одну полосу движения. Это связано с реконструкцией сетей водоотведения.

Нельзя будет проехать по участку от дома №64 до дома №70. По крайней правой полосе в сторону улицы Северной введут реверсивное движение. Светофор и стоп-линию на улице Октябрьской по направлению к Северной перенесут с пересечения с улицы Ленина к дому №66а (за 40 метров до перекрестка).