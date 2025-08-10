70 рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Сочи утром 10 августа

Ограничения повлияли на полетную программу. По данным онлайн-табло на 11:30, 40 самолетов не смогли вылететь по расписанию, еще 30 — вовремя приземлиться. Кроме того, отменен один рейс авиакомпании «Победа» из Москвы, который должен был прибыть в Сочи в 12:10.

Предыстория. 9 августа в 21:01 аэропорт Сочи сообщил , что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов авиагавань ввела временные ограничения на полеты. Их сняли в 21:53.

В Краснодаре двое суток не было мобильного интернета:

Среди направлений, куда с задержкой отправляются самолеты из Сочи, — Москва, Барнаул, Санкт-Петербург, Уфа, Сургут, Самара, Челябинск, Сыктывкар, Саратов, Нижнекамск, Иваново, Казань и Красноярск. Также позже намеченного времени вылетают международные рейсы в Стамбул, Батуми, Ереван и Анталью.

На прилет задерживаются воздушные суда из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Самары, Омска, Саратова, Норильска, Уфы, Казани, Нижнекамска, Сургута и Иваново. С опозданием прибывают и рейсы из Еревана, Батуми, Антальи, Тбилиси, Тель-Авива, Бахрейна.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи, 10 августа авиагавань работает по фактическому расписанию и готова обслужить больше 400 рейсов: 210 — на вылет и 200 — на прилет. Всего планируют перевезти более 54 тыс. пассажиров.

В 11:00 стало известно, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в Геленджике.