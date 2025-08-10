В Краснодаре двое суток не было мобильного интернета. С какими проблема столкнулись жители?

Собеседники Юга.ру рассказали, что из-за отсутствия мобильного интернета не могли вызвать такси. Одному из жителей ночью нужно было доехать до железнодорожного вокзала. По его словам, в популярном приложении просто не было машин. В итоге ему пришлось обращаться к «частникам» на улице.

9 августа мобильный интернет в Краснодаре все еще отсутствовал. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил , что связи нет из-за атаки беспилотников.

Предыстория . 8 августа примерно с 11:00 краснодарцы стали сообщать об отсутствии мобильного интернета. Он пропал у всех крупных провайдеров.

Также люди не могли расплатиться в магазинах и аптеках, в некоторых заведениях общепита не работал Wi-Fi. Еще одна проблема — невозможность воспользоваться навигатором.

«Нужно было до парка «Краснодар» днем добраться. Хотел глянуть ситуацию на дорогах, чтобы избежать пробок, но не смог. Интересно, как же тогда по городу ездят люди, которые только перебрались к нам», — рассказал собеседник Юга.ру.

Другой краснодарец сообщил, что ему недоступны в том числе звонки.

10 августа на момент написания новости мобильный интернет работал. По данным «Сбой.рф», Краснодарский край занял второе место в рейтинге регионов с наибольшим количеством жалоб на отсутствие связи за последние три часа (99 у разных операторов связи).