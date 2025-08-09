В Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная повести Чехова

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 14 августа встречу клуба медленного чтения. Она будет посвящена повести Антона Чехова «Степь».

«Все написанное до «Степи» — фельетоны, рецензии, маленькие рассказы, даже «Драма на охоте», даже «Ненужная победа» — было будто не в счёт. Поэтому Чехов чрезвычайно многое ставил на эту повесть», — отметили организаторы.

Встречу проведет кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов. Все участники получат скидку 10% в «Чарли» на покупку любой книги.

Мероприятие состоится 14 августа в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.