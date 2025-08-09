В Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная повести Чехова
В краснодарском книжном обсудят повесть Антона Чехова «Степь» (12+)
Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 14 августа встречу клуба медленного чтения. Она будет посвящена повести Антона Чехова «Степь».
Участники поговорят:
- о простоте и сложности сюжета или о том, что сюжета нет;
- о русской жизни в «Степи»;
- о путешествии как испытании и инициации;
- об основных мирах повести: пейзаж, символ и ритуал;
- об основных архетипах и образах, мотивах и лейтмотивах.
Поэтичное размышление о поиске красоты:
«Все написанное до «Степи» — фельетоны, рецензии, маленькие рассказы, даже «Драма на охоте», даже «Ненужная победа» — было будто не в счёт. Поэтому Чехов чрезвычайно многое ставил на эту повесть», — отметили организаторы.
Встречу проведет кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов. Все участники получат скидку 10% в «Чарли» на покупку любой книги.
Мероприятие состоится 14 августа в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
