В Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная повести Чехова

Краснодарский край

В краснодарском книжном обсудят повесть Антона Чехова «Степь» (12+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 14 августа встречу клуба медленного чтения. Она будет посвящена повести Антона Чехова «Степь».

Участники поговорят: 

  • о простоте и сложности сюжета или о том, что сюжета нет;
  • о русской жизни в «Степи»;
  • о путешествии как испытании и инициации;
  • об основных мирах повести: пейзаж, символ и ритуал;
  • об основных архетипах и образах, мотивах и лейтмотивах.

Поэтичное размышление о поиске красоты:

«Все написанное до «Степи» — фельетоны, рецензии, маленькие рассказы, даже «Драма на охоте», даже «Ненужная победа» — было будто не в счёт. Поэтому Чехов чрезвычайно многое ставил на эту повесть», — отметили организаторы. 

Встречу проведет кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов. Все участники получат скидку 10% в «Чарли» на покупку любой книги.

Мероприятие состоится 14 августа в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. 

Как писали Юга.ру, 2 августа в Краснодаре открылась выставка «Сердце в горах». В произведения мастеров нашли отражение Эльбрус, Арарат, Уральские горы, Алтай.

