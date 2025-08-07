В Сочи от отравления чачей умерли уже 10 человек. Продавцов арестовали

Следственный комитет сообщил об увеличении числа погибших от отравления паленой чачей. Продавцам грозит до 10 лет тюрьмы

Предыстория. 6 августа стало известно, что в Сириусе несколько человек скончались после употребления чачи с «Казачьего» рынка. Следователи возбудили уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).

7 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что двух жительниц Сочи заключили под стражу на 60 суток — до 4 октября включительно. Продавщицам грозят пять лет принудительных работ или до 10 лет тюрьмы.