В Сочи от отравления чачей умерли уже 10 человек. Продавцов арестовали
Следственный комитет сообщил об увеличении числа погибших от отравления паленой чачей. Продавцам грозит до 10 лет тюрьмы
Предыстория. 6 августа стало известно, что в Сириусе несколько человек скончались после употребления чачи с «Казачьего» рынка. Следователи возбудили уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).
7 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что двух жительниц Сочи заключили под стражу на 60 суток — до 4 октября включительно. Продавщицам грозят пять лет принудительных работ или до 10 лет тюрьмы.
Суд выявил владельца бренда «Коровка из Кореновки»:
В тот же день следователь СК на заседании суда сообщил, что от отравления паленым алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не меньше 10 человек. СМИ сообщают, что жертвами стали туристы из Челябинска, Комсомольска-на-Амуре и Московской области, а также семья из Сочи.
После происшествия в Сириусе в Краснодарском крае начались рейды по выявления опасного алкоголя. Телеграм-канал регионального МВД сообщил, что в Геленджике выявили факт незаконной реализации вина, чачи и коньяка. Алкоголь продавал 55-летний уроженец Абхазии.
Как писали Юга.ру, в конце мая Россельхознадзор нашел больше 7,5 тонн просрочки в магазинах «Маяк» на Кубани и в Адыгее.