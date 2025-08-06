В Сочи трое туристов умерли от отравления самодельной чачей. Жертв может быть больше

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Сириусе несколько человек скончались после употребления чачи с «Казачьего» рынка

6 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале, что в Сириусе полиция задержала двух жительниц Краснодарского края, которых подозревают в отравлении туристов чачей.

Она продавали домашний алкоголь на территории местного рынка «Казачий». После употребления несколько человек доставили в больницу с отравлением. Впоследствии трое из них скончались. 

В магазинах Fix Price в Краснодарском крае нашли антисанитарию:

Ирина Волк отметила, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Продавцам грозят пять лет принудительных работ или до десяти лет тюрьмы.

Сотрудники полиции провели рейды на территории рынка, изъяли и направили на исследование алкогольную продукцию.

По данным Kub Mash, чачей с рынка в Сириусе отравились минимум восемь человек. Среди погибших — две туристки из Челябинска и семья из трех человек из Сочи. СМИ рассказали, что самогон продавала 60-летняя Этери. Девять лет назад ее уже привлекали за сбыт небезопасных товаров.

Как пишет Baza, также муж и жена из Комсомольска-на-Амуре погибли после того, как выпили в поезде чачу, купленную в Адлере. Они жили недалеко от рынка, где продавали этот алкоголь.

Ранее Юга.ру рассказывали, в конце мая Россельхознадзор нашел более 7,5 тонны просрочки в магазинах «Маяк» на Кубани и в Адыгее.

Алкоголь Отравления Полиция Происшествия Сириус смерть Сочи Торговля

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В Сочи трое туристов умерли от отравления самодельной чачей. Жертв может быть больше
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