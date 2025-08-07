Пациенты с ВИЧ из 16 регионов РФ пожаловались на отказы в диагностике. В списке есть Ростовская область и Дагестан

С начала 2025 года ВИЧ-положительные россияне столкнулись с отказами в проведении тестов. Несколько региональных минздравов признали проблему

7 августа представитель общественного движения «Пациентский контроль» сообщил «Ведомостям», что с начала 2025 года ВИЧ-пациенты как минимум из 16 регионов России не могут пройти тесты на вирусную нагрузку и иммунный статус. За это время организация получила около 40 жалоб на проблемы с диагностикой. Среди регионов, где пациенты получали отказы в тестировании, Ростовская Самарская, Тюменская, Калужская, Оренбургская, Ленинградская, Амурская области, Дагестан, Удмуртия, Башкирия и другие.

Жалобы от ВИЧ-положительных россиян опубликованы на сайте «Перебои.ру». Вот некоторые из них: «С декабря 2023 года нет тест-систем для аппарата на анализ иммунного статуса. Я узнала об этом в прошлом месяце, так как по показаниям мне уже нужно было сдать анализ», — рассказала Белла из Махачкалы.



«Нам отказывают брать анализы, говоря, что реактивов мало всем, дают только новичкам. В первый год при постановке на учет вообще сказали, что этот анализ не берут уже несколько лет, и я делала его платно. Что за отношение к людям из маленьких городов?», — поделилась Екатерина из Благовещенска.



«Здравствуйте. Не берут анализы на вирусную нагрузку уже несколько месяцев. В чем причина? Когда появятся тесты — не знают», — написала Елена из Ростова-на-Дону.

Согласно клиническим рекомендациям, ВИЧ-пациенты должны проходить обследование на вирусную нагрузку и иммунный статус раз в полгода, а в начале терапии еще чаще — через один и три месяца. Это необходимо для отслеживания прогрессирования инфекции и эффективности назначенных препаратов.

Представитель «Пациентского контроля» отметил, что Ленинградская область и Башкирия официально подтвердили дефицит тестов.



По данным «Ведомостей», минздравы Пермского края, Самарской, Тюменской, Калужской, Оренбургской областей и Удмуртии заявили, что проблем с тестированием в регионах нет.



Как рассказал СМИ представитель пресс-службы минздрава Дагестана, в начале 2025 года тестирование ВИЧ-пациентов было приостановлено на пять дней из-за ожидания поставки реагентов после аукциона на их закупку.



Также представитель пресс-службы минздрава Ростовской области пояснил, что в регионе сломался один из двух приборов ПЦР-диагностики, поэтому исследования вирусной нагрузки перенесли на более поздние сроки. Глава Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ленинградской области Алексей Ковеленов объяснил ситуацию сокращением финансирования — размер субсидии на диагностику уменьшился на 35%, при этом число ВИЧ-инфицированных на учете выросло на 12,7%.



Заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также связал проблему с нефинансированием. Он напомнил, что средства диагностики закупает не Минздрав РФ, а регионы.

ВИЧ-инфекция — одно из самых серьезных заболеваний. Самая поздняя стадия этого вируса — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 28 ноября 2024 года замглавврача по эпидемиологическим вопросам Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Краснодарского края Павел Лебедев в разговоре с «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» сообщил, что на диспансерном учете в крае находятся 23,5 тыс. инфицированных пациентов.



В декабре 2024 года «Деловая газета-Юг» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Краснодарского края рассказала, что в крае за январь-ноябрь 2024 года было зарегистрировано более 1400 ВИЧ-инфицированных, что на 21,4% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.



По данным на конец 2024 года, в Краснодарском крае проживает более 23 тыс. человек с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.