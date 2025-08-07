Отключить доступ к маркетплейсам и просто поговорить. Оператор связи рассказал, зачем жители Кубани звонят в колл-центр ночью
МТС проанализировал тематики обращений абонентов в колл-центр в Краснодарском крае за последний год
Пик звонков и сообщений в поддержку МТС приходится на первые десять дней месяца и рабочее время — с 9:00 до 17:00. Более 60% вопросов предсказуемо связаны с техподдержкой и финансами.
Ночью тематика обращений становится интереснее. С 22:00 растет поток вопросов от геймеров о технических настройках сети и от зрителей цифрового ТВ о вещании каналов. В темное время суток абоненты чаще задают нестандартные вопросы, не связанные напрямую с услугами компании.
Так, за последний год неспящие ночью кубанцы просили операторов:
- отключить доступ к маркетплейсам,
- узнать погоду,
- вызвать такси,
- просто поговорить или познакомиться.
Бобры-электрики, святой борщ и 1000 рублей за флирт:
Как выяснили в МТС, четверть всех обращений приходит в онлайн-чат, в том числе за счет старших возрастных групп. С прошлого лета онлайн-запросов стало больше на 10%. Чаще всего чатом пользуются абоненты до 30 лет, а звонить предпочитают пользователи старше 40.
С начала года выросло число заявок на домашний интернет в дополнение к мобильному. Этому, по мнению оператора, способствует активный переход россиян на удаленную работу.
Как ранее сообщал оператор, в Краснодарском крае треть родителей ограничивают детей в использовании смартфонов. 28% опрошенных начинают обучать детей основам безопасного поведения в сети заранее — еще до покупки гаджета.