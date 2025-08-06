В Ростовской области почти 200 человек остались без света из-за атаки беспилотников

В ночь на 6 августа Ростовская область подверглась атаке БПЛА. В хуторе Золотаревка без света находятся около 200 жителей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что над Каменск-Шахтинским, Каменским, Родионово-Несветайским и Тацинским районами в ночь с 5 на 6 августа ПВО отбила атаку беспилотников.

В результате атаки 87 домов в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района остались без электроэнергии. В домах проживают около 200 человек. Никто из жителей не пострадал. Восстановить электроэнергию должны днем 6 августа.