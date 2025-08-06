В Ростовской области почти 200 человек остались без света из-за атаки беспилотников

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ночь на 6 августа Ростовская область подверглась атаке БПЛА. В хуторе Золотаревка без света находятся около 200 жителей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что над Каменск-Шахтинским, Каменским, Родионово-Несветайским и Тацинским районами в ночь с 5 на 6 августа ПВО отбила атаку беспилотников.

В результате атаки 87 домов в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района остались без электроэнергии. В домах проживают около 200 человек. Никто из жителей не пострадал. Восстановить электроэнергию должны днем 6 августа.

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Также, по сообщению Слюсаря, один из беспилотников упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение на участке перекрыто, общественный транспорт не ходит. Для обезвреживания устройства вызвали саперную группу.

По данным Министерства обороны России, всего было сбито 16 беспилотников. 

Как писали Юга.ру, в мае и июне Ростовская область вошла в топ регионов РФ по отключениям мобильного интернета.

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