В Краснодаре появились новые платные парковки. Узнали, где они находятся

На улицах Краснодара появилось более 300 новых платных парковочных мест. Ранее они были бесплатными

1 августа телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что в городе стало на 323 парковочных платных мест больше. Они расположены на шести участках, которые ранее были бесплатными парковками. Где появились новые парковки: по обеим сторонам улицы 1 Мая — от улицы 40-летия Победы до проезда Медицинского;

по обеим сторонам улицы 40-летия Победы — от улицы 1 Мая до Восточно-Кругликовской;

по обеим сторонам улицы 40-летия Победы — от улицы Российской до 1 Мая;

на четной стороне улицы Российской — от дома №138 до Черкасской;

по обеим сторонам улицы Петра Метальникова — от улицы Сергея Есенина до Российской;

по обеим сторонам улицы Зиповской — от улицы Байбакова до Российской.

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Напомним, что в Краснодаре с конца июня 2025 года до октября 2025 года продолжают открывать новые платные парковки. Всего за этот период появится 35 новых платных парковок. Одна из них протянется на 4 километра.