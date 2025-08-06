Архангельский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар. Какие спектакли покажет?

Краснодарский край

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  • Кадр из спектакля «Мастер и Маргарита» © Скриншот видео с Rutube-канала «Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова»
    Кадр из спектакля «Мастер и Маргарита» © Скриншот видео с Rutube-канала «Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова»

Театр драмы имени Ломоносова привезет в Краснодар пять спектаклей. Гастроли пройдут с 17 по 21 сентября (18+)

В Краснодаре состоятся гастроли Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова. Его история началась в 1846 году, постоянная труппа появилась только в 1932-м. Первым спектаклем стала постановка по Максиму Горькому «На дне».

17 и 18 сентября можно будет посмотреть «Мастера и Маргариту» по Булгакову. Зрители увидят историю любви на фоне сатирической Москвы.

19 сентября состоится показ комедии «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Зрителям покажут галерею человеческих пороков и страстей.

История о сильных и слабых женщинах:

20 сентября на сцене представят «Волшебную лампу Аладдина». Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир арабской сказки «Тысяча и одна ночь».

20 сентября можно будет оценить историческую драму «Спасти камер-юнкера Пушкина». В основе сюжета — переплетение двух биографий: поэта Александра Пушкина и маленького человека по фамилии Питунин на фоне кризиса среднего возраста.

21 сентября состоится показ драмы «Дни Савелия». Через описание скитаний кота зрителям покажут жизнь москвичей. 

Гастроли пройдут на сцене Краснодарского театра драмы имени Горького по улице Красноармейской, 110. Билеты уже в продаже. Диапазон цен — от 400 до 1700 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 августа сыграют детский спектакль «Маленький принц» в поддержку приюта для животных «Краснодог».

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Архангельский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар. Какие спектакли покажет?
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