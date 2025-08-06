Архангельский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар. Какие спектакли покажет?

Театр драмы имени Ломоносова привезет в Краснодар пять спектаклей. Гастроли пройдут с 17 по 21 сентября (18+)

В Краснодаре состоятся гастроли Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова. Его история началась в 1846 году, постоянная труппа появилась только в 1932-м. Первым спектаклем стала постановка по Максиму Горькому «На дне».

17 и 18 сентября можно будет посмотреть «Мастера и Маргариту» по Булгакову. Зрители увидят историю любви на фоне сатирической Москвы.