В России растет спрос на препараты от депрессии и тревоги. Краснодарский край — в топе по продажам

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

В первом полугодии 2025 года на российском розничном рынке было продано больше 9,3 млн упаковок анксиолитиков — транквилизаторов, уменьшающих тревожность и страх

29 июля компания RNC Pharma опубликовала результаты исследования, согласно которым в России за первое полугодие 2025 года вырос спрос на препараты от депрессии и тревоги. Люди купили больше 9,3 млн упаковок анксиолитиков на сумму 4,6 млрд рублей.

Рублевая динамика по сравнению с тем же периодом 2024 года составила около 17%, показатели прироста в упаковках достигли почти 10%.

В России растет заболеваемость корью:

Максимальный объем потребления анксиолитиков зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — на них приходится 32,8% от всех продаж. Минимальный наблюдается в Ненецком автономном округе, Республике Тыва и Чукотке — там продали меньше 6 тыс. упаковок.

Психиатр, нарколог и психотерапевт Сергей Кузнецов сообщил, что как минимум 25–30% населения России имеет ту или иную форму тревожного расстройства. И сегодня врачи наблюдают тенденция к росту заболеваемости.

«Растет количество обращений пациентов к врачам с жалобами на беспокойство, нарушение ночного сна, кошмарные сновидения, панические атаки, снижение полового влечения, депрессию. В то же время растет количество обращений в клинику, связанных с употреблением транквилизаторов, которые могут вызывать зависимость. Она растет соответственно устойчивому росту выписанных рецептов», — заявил Кузнецов.

Как писали Юга.ру, в России вырос спрос на противозачаточные таблетки. Больше всего — в Чечне.

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