В горном кластере Сочи пройдут состязания по скейтбордингу, самокату и стритболу. Призовой фонд — 590 тыс. рублей

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

В горном кластере Сочи пройдут масштабные состязания по олимпийской системе

С 10 по 17 августа игорная зона «Красная Поляна» и Курорт Красная Поляна в третий раз проведут масштабный спортивно-музыкальный фестиваль ИГРА. Участников и зрителей ждет насыщенная программа, включающая масштабные соревнования по олимпийской системе в единственном скейтпарке горного кластера на Поляне 540.

В течение недели спортсмены будут соревноваться в трех дисциплинах — скейтбординг, самокат и стритбол 3×3. Призовой фонд составляет 590 тыс. рублей. Вознаграждение предусмотрено за выполнение зрелищных комбинаций.

Активный отдых и яркие впечатления:

Одним из центральных событий программы станет скейтбординг. Участников ждет олимпийская система судейства, а зрителей — настоящие баттлы и захватывающие трюки.

В этом сезоне в программу также входит горный марафон. Пробежать природный рельеф можно будет по вертикальному подъему с отметки 1460 до 2200 метров и по кольцевому маршруту с перепадом высот 1700 метров.

Любителей баланса и внутренней гармонии ждут ежедневные утренние йога-сессии с профессиональными инструкторами. Занятия будут проходить на свежем воздухе с видом на горные панорамы.

Участие в соревнованиях и мастер-классах возможно только по предварительной регистрации.

Как писали Юга.ру, Курорт Красная Поляна открыл продажи ски-пассов на зимний сезон со скидкой 20%.

Красная Поляна Сочи Спорт Фестивали

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