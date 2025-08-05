В горном кластере Сочи пройдут состязания по скейтбордингу, самокату и стритболу. Призовой фонд — 590 тыс. рублей

В горном кластере Сочи пройдут масштабные состязания по олимпийской системе

С 10 по 17 августа игорная зона «Красная Поляна» и Курорт Красная Поляна в третий раз проведут масштабный спортивно-музыкальный фестиваль ИГРА. Участников и зрителей ждет насыщенная программа, включающая масштабные соревнования по олимпийской системе в единственном скейтпарке горного кластера на Поляне 540. В течение недели спортсмены будут соревноваться в трех дисциплинах — скейтбординг, самокат и стритбол 3×3. Призовой фонд составляет 590 тыс. рублей. Вознаграждение предусмотрено за выполнение зрелищных комбинаций.

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Одним из центральных событий программы станет скейтбординг. Участников ждет олимпийская система судейства, а зрителей — настоящие баттлы и захватывающие трюки. В этом сезоне в программу также входит горный марафон. Пробежать природный рельеф можно будет по вертикальному подъему с отметки 1460 до 2200 метров и по кольцевому маршруту с перепадом высот 1700 метров. Любителей баланса и внутренней гармонии ждут ежедневные утренние йога-сессии с профессиональными инструкторами. Занятия будут проходить на свежем воздухе с видом на горные панорамы. Участие в соревнованиях и мастер-классах возможно только по предварительной регистрации.