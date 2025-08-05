В Краснодаре на две недели ограничат движение по улице Гимназической
В Краснодаре с 5 по 19 августа закроют для движения транспорта участок на улице Гимназической от Кирова до Октябрьской
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 5 по 19 августа на участке улицы Гимназической от Кирова до Октябрьской ограничат движение транспорта.
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Ограничения связаны с ремонтом сети водоотведения. Ремонтные работы выполнят открытым способом на глубине пяти метров без установки коллектора.
На время ремонта на улице Гимназической смонтируют временную обводную линию с установкой насосной станции для перекачки сточных вод.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 31 августа будет закрыта улица 2-я Пятилетка для сквозного проезда автотранспорта.
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