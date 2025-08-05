В Краснодаре на две недели ограничат движение по улице Гимназической

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре с 5 по 19 августа закроют для движения транспорта участок на улице Гимназической от Кирова до Октябрьской

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 5 по 19 августа на участке улицы Гимназической от Кирова до Октябрьской ограничат движение транспорта.

  • © Скриншот yandex.ru/maps
    © Скриншот yandex.ru/maps

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Ограничения связаны с ремонтом сети водоотведения. Ремонтные работы выполнят открытым способом на глубине пяти метров без установки коллектора.

На время ремонта на улице Гимназической смонтируют временную обводную линию с установкой насосной станции для перекачки сточных вод. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 31 августа будет закрыта улица 2-я Пятилетка для сквозного проезда автотранспорта.

Автомобили Город Дороги Инфраструктура Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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