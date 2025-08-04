В Краснодаре на три дня изменится расписание шести трамваев

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре изменится расписание последних рейсов трамваев №2, 6, 7, 11, 15 и 21. Корректировки связаны с ремонтными работами на улицах Калинина и Кирова

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил об изменениях движения трамваев с 4 по 6 августа. Корректировки коснутся последних рейсов маршрутов №2, 6, 7, 11, 15 и 21. Изменения связаны с капитальным ремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Калинина и Кирова. 

Расписание последних рейсов:

Трамвай №2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная»:

  • от улицы Декабристов — в 21:59;
  • от улицы Индустриальной — в 21:55.

Трамвай №6 «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова»: 

  • из Юбилейного микрорайона — в 21:21;
  • от улицы Димитрова — в 22:21. 

Рейс в 21:43 из Юбилейного микрорайона проследует до улицы Димитрова через Титаровскую, без заезда на Стасова.

Трамвай №7 «Западное депо — улица Димитрова»: 

  • от Западного депо — в 21:17;
  • от улицы Димитрова — в 22:14. 

Рейс в 21:34 от Западного депо проследует до улицы Димитрова и обратно по Титаровской, не заезжая на Стасова. Рейс в 21:50 от Западного депо будет следовать до ж/д вокзала Краснодар-I.

Трамвай №11 «Юбилейный микрорайон — ж/д вокзал Краснодар-I»: 

  • из Юбилейного микрорайона — в 22:05;
  • от ж/д вокзала Краснодар-I — в 22:41.

Трамвай №15 «Ж/д вокзал Краснодар-I — улица Петра Метальникова»: 

  • от ж/д вокзала Краснодар-I — в 21:22;
  • от улицы Петра Метальникова — в 21:38

Трамвай №21 «Юбилейный микрорайон — улица Петра Метальникова»:

  • из Юбилейного микрорайона в 21:03;
  • от улицы Петра Метальникова — в 22:12. 

После 21:20 трамваи будут курсировать до ж/д вокзала Краснодар-I.

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Власти Краснодара просят горожан быть внимательнее и заранее планировать маршрут. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (861) 262-51-15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 31 августа для движения автомобилей закрыта улица Почтовая. Маршруты общественного транспорта изменены.

Город Инфраструктура Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог Трамвай

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