В Краснодаре на три дня изменится расписание шести трамваев
В Краснодаре изменится расписание последних рейсов трамваев №2, 6, 7, 11, 15 и 21. Корректировки связаны с ремонтными работами на улицах Калинина и Кирова
Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил об изменениях движения трамваев с 4 по 6 августа. Корректировки коснутся последних рейсов маршрутов №2, 6, 7, 11, 15 и 21. Изменения связаны с капитальным ремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Калинина и Кирова.
Расписание последних рейсов:
Трамвай №2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная»:
- от улицы Декабристов — в 21:59;
- от улицы Индустриальной — в 21:55.
Трамвай №6 «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова»:
- из Юбилейного микрорайона — в 21:21;
- от улицы Димитрова — в 22:21.
Рейс в 21:43 из Юбилейного микрорайона проследует до улицы Димитрова через Титаровскую, без заезда на Стасова.
Трамвай №7 «Западное депо — улица Димитрова»:
- от Западного депо — в 21:17;
- от улицы Димитрова — в 22:14.
Рейс в 21:34 от Западного депо проследует до улицы Димитрова и обратно по Титаровской, не заезжая на Стасова. Рейс в 21:50 от Западного депо будет следовать до ж/д вокзала Краснодар-I.
Трамвай №11 «Юбилейный микрорайон — ж/д вокзал Краснодар-I»:
- из Юбилейного микрорайона — в 22:05;
- от ж/д вокзала Краснодар-I — в 22:41.
Трамвай №15 «Ж/д вокзал Краснодар-I — улица Петра Метальникова»:
- от ж/д вокзала Краснодар-I — в 21:22;
- от улицы Петра Метальникова — в 21:38
Трамвай №21 «Юбилейный микрорайон — улица Петра Метальникова»:
- из Юбилейного микрорайона в 21:03;
- от улицы Петра Метальникова — в 22:12.
После 21:20 трамваи будут курсировать до ж/д вокзала Краснодар-I.
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