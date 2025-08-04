Стали известны самые популярные винодельни Краснодарского края

В «Шато де Талю» любят бывать москвичи, петербуржцы, волгоградцы, самарцы и тюменцы. С начала года абоненты МегаФона израсходовали в локации 35 тыс. Гбайт трафика. Этого объема хватило бы на непрерывную онлайн-демонстрацию всей винной коллекции больше 400 раз.

Самой посещаемой к началу августа стала «Шато де Талю» в окрестностях Геленджика. Название в переводе с французского означает «замок на склоне» и точно описывает расположение комплекса.

На второй строчке рейтинга расположился завод «Абрау-Дюрсо» в одноименном поселке под Новороссийском. Предприятие ведет свою историю со времен Российской империи и производит игристые вина как классическим методом, так и современным способом шарма.

Заезжать сюда любят больше всего москвичи, петербуржцы, волгоградцы, самарцы и ростовчане. За семь месяцев года абоненты потратили 22 тыс. Гбайт данных. Это сопоставимо с 440 тыс. мастер-классов по дегустации с сомелье.

Закрывает тройку лидеров «Фанагория», расположившаяся на Таманском полуострове. Название винодельни уходит корнями к древнегреческому городу, основанному более 2,5 тыс. лет назад.

Любоваться виноградниками сюда приезжают москвичи, петербуржцы, ростовчане, екатеринбуржцы и липчане. В 2025 году туристы сгенерировали 21 тыс. Гбайт трафика. Этого достаточно для записи 2,1 млн историй создания вин.

Согласно big data МегаФона, растет интерес и к сайтам виноделен. К началу августа лидером по посещаемости стал «Абрау-Дюрсо» — на него приходятся 45% от общего онлайн-трафика на тематические ресурсы региона. На втором месте расположилась винодельня «Мысхако» в пригороде Новороссийска с долей в 25%. Замыкает тройку лидеров «Гай-Кодзор» под Анапой, набравший 16% онлайн-посещений.

«Винные туры набирают популярность: туристы знакомятся с производством благородных напитков и активно делятся впечатлениями онлайн. Реагируя на спрос, мы развиваем телеком-инфраструктуру в регионе. Для комфортного отдыха путешественников мы модернизировали связь в Крымском районе. Новые базовые станции заработали в районе виноделен «Долине Лефкадия» и «Саук-Дере». Средняя скорость передачи данных у обладателей зеленых сим-карт теперь в этих местах достигает 50 Мбит/с», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.