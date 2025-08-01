Краснодарский девелопер инвестирует 13,5 млрд рублей в строительство нового ЖК в Москве

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Девелопер ТОЧНО начал строительство жилого комплекса в Москве. Проект бизнес-класса «ЮТУ» возведут в районе Южное Тушино

1 августа пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что застройщик возведет в Москве жилой комплекс «ЮТУ». Он представляет собой две футуристические башни, соединенные торговой галереей.

Проект включает 498 квартир, 80% из которых — видовые, с увеличенными панорамными окнами и высотой потолков до 5,3 метра. Общая площадь ЖК составляет 45 739 кв. метров, из них 32 тыс. кв. метров выставили на продажу. 

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Архитектурную концепцию комплекса разработало бюро ATRIUM. Инфраструктура включает приватный двор-парк, двухуровневую подземную парковку, кладовые, лаунж-зону на крыше и прямой выход к набережной. Внутри предусмотрены коворкинг, лобби с четырехметровыми потолками и система «Умный дом».

Партнером ГК ТОЧНО по ЖК «ЮТУ» является тюменский девелопер «Творчество». Ранее ленд-девелопером проекта выступала компания «Атлас».

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Выход в Москву — результат долгой планомерной работы. Поставили себе высокую планку — сразу зайти с достойным проектом, который покажет уровень ответственности ТОЧНО и подход к формированию не только городской среды, но и общего качества жизни людей», — рассказал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

На площадке уже идут подготовительные работы. Завершить строительство ЖК планируют в первом квартале 2028 года.

Как писали Юга.ру, в Тихорецке возведут арт-объект в честь годовщины побратимства с белорусским городом Кобрин.

Благоустройство ГК ТОЧНО Жилье Инвестиции Инфраструктура Недвижимость Строительство

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