Краснодарский девелопер инвестирует 13,5 млрд рублей в строительство нового ЖК в Москве

Девелопер ТОЧНО начал строительство жилого комплекса в Москве. Проект бизнес-класса «ЮТУ» возведут в районе Южное Тушино

1 августа пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что застройщик возведет в Москве жилой комплекс «ЮТУ». Он представляет собой две футуристические башни, соединенные торговой галереей.



Проект включает 498 квартир, 80% из которых — видовые, с увеличенными панорамными окнами и высотой потолков до 5,3 метра. Общая площадь ЖК составляет 45 739 кв. метров, из них 32 тыс. кв. метров выставили на продажу.

Архитектурную концепцию комплекса разработало бюро ATRIUM. Инфраструктура включает приватный двор-парк, двухуровневую подземную парковку, кладовые, лаунж-зону на крыше и прямой выход к набережной. Внутри предусмотрены коворкинг, лобби с четырехметровыми потолками и система «Умный дом». Партнером ГК ТОЧНО по ЖК «ЮТУ» является тюменский девелопер «Творчество». Ранее ленд-девелопером проекта выступала компания «Атлас».

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Выход в Москву — результат долгой планомерной работы. Поставили себе высокую планку — сразу зайти с достойным проектом, который покажет уровень ответственности ТОЧНО и подход к формированию не только городской среды, но и общего качества жизни людей», — рассказал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.



На площадке уже идут подготовительные работы. Завершить строительство ЖК планируют в первом квартале 2028 года.