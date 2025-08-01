Артиста адыгейского ансамбля «Нальмэс» приговорили к трем годам колонии. Он сдавал гостехнику в комиссионки

Адыгея

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  • © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com
    © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com

В Майкопе артиста ансамбля народнодного танца «Нальмэс» признали виновным в растрате на 1,5 млн рублей и приговорили к трем годам колонии

1 августа Объединенная пресс-служба судов Адыгеи сообщила о вынесении приговоре артисту Государственного академического народного ансамбля «Нальмэс». Имя мужчины не уточняется. 

По данным следствия, с июня 2023 года мужчина, находясь «в затруднительном положении», решил сдавать технику «Концертного объединения Республики Адыгея» в комиссионный магазин. Так он успел реализовать студийные мониторы, акустические системы, ноутбук и мультимедийное оборудование. 

Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей, а вырученная артистом сумма — 370 тыс. рублей. 

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Мужчину признали виновным в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ).  Майкопский районный суд приговорил артиста к лишению свободы на три года в колонии общего режима.

Ансамбль «Нальмэс» был создан в 1936 году. Первым художественным руководителем был композитор, поэт и фольклорист Шабан Кубов. 

В 1996 году ансамбль выступил в Кремлевском Дворце. Тогда же и получил звание «академического».

Ансамбль — призер международных конкурсов фольклорного танца и фестивалей.

Ранее Юга.ру писали о деятельности коллектива. Например, в 2015 году ансамбль набрал специальный курс из талантливых школьников, которых должны были принять на работу в «Нальмэс», а в 2017 году балетмейстеры ансамбля воссоздали танец 150-летней давности. 

По данным издания «Вестник. Северный Кавказ» в ансамбле работает около 70 человек. Художественным руководителем и главным балетмейстером является заслуженный артист России, Кубани и Абхазии Аслан Хаджаев.

Как писали Юга.ру, 29 июля суд обвинил министра здравоохранения Ингушетии в хищении 53 млн рублей.

Майкоп Мошенничество Преступления Суд Танцы Хищение

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