Мусульмане в Адыгее судятся с Минобороны, чтобы забрать участок под мечетью

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Минобороны РФ может лишиться земли под зданием первой Майкопской мечети

7 июля «Коммерсантъ-Кубань» сообщил, что Арбитражный суд Адыгеи рассматривает иск Духовного управления мусульман (ДУМ) республики и Краснодарского края к Минобороны РФ о признании права собственности на участок под первой Майкопской мечетью. Само религиозное здание уже находится в собственности общины, однако земля все еще принадлежит военному ведомству.

Как сообщил источник издания, Минобороны предлагало в досудебном порядке передать ДУМу 74 кв. метров территории. Однако такая маленькая площадь не может обеспечить доступ к мечети для ее реконструкции. Кроме того, на базе религиозного здания будут делать музей, под который нужен большой участок.

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Юрист Юрий Митин считает, что суд может отказать ДУМу, если земля используется не по целевому назначению, находится в безвозмездном пользовании другой компании или относится к объектам, изъятым из оборота. Он считает, что Минобороны, в свою очередь, может ссылаться на стратегическое значение участка или невозможность выделения отдельного надела без ущерба для всего комплекса.

Следующее заседание по делу назначено на 15 июля.

Первую Майкопскую мечеть построили, ориентировочно, в 1911 году. Она стоит на пересечении улиц Краснооктябрьской и Первомайской. В 1920-х годах здание национализировали и передали в ведение Коммунального отдела. После этого мечеть стала частью гарнизонного Дома офицеров и долгое время использовалась военными. До 2020 года здание принадлежало Министерству обороны РФ, пока суд не вернул религиозное учреждение мусульманской общине.

Как писали Юга.ру, сочинского священника отстранили после высказываний о мусульманах.

Майкоп Майкопский район Министерство обороны России Религия Суд

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