Уралсиб предлагает зачисление выручки по операциям эквайринга «день в день»

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iK3W
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил сервис «Выручка день в день». Он позволяет клиентам получать на счет вырученные средства по операциям эквайринга в день их проведения

Услуга Уралсиба «Выручка день в день» актуальна для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которым важно постоянное наличие оборотных средств на расчетном счете.

Читайте также:

Оперативное получение денег в день расчетной операции происходит автоматически два раза в сутки. Средства зачисляются в 13:00 и в 17:00. Это позволит клиентам управлять выручкой, избегая кассовых разрывов. 

Стоимость услуги составит +0,1% к тарифу при подключении одного зачисления в день и +0,15% при подключении двух.

Подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно узнать на сайте банка Уралсиб и по телефону 8-800-700-77-16.

Как писали Юга.ру, автокредит Уралсиба вошел в тройку лучших займов с господдержкой.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банк России Банки Бизнес-сообщество Деньги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В краснодарских кинотеатрах под другим названием показывают мультфильм «Смурфики»
Артиста адыгейского ансамбля «Нальмэс» приговорили к трем годам колонии. Он сдавал гостехнику в комиссионки
В Кабардино-Балкарии вновь сошел сель. Три тысячи жителей остались без воды
В Краснодарском крае в августе будет жарче, чем обычно — Гидрометцентр
Росписи и создание открыток. Японский сад Краснодара объявил мастер-классы на август
В Ростовской области не хватает 18,4% пожарников. Их средняя зарплата — 38 тысяч рублей

Лента новостей

Блуждающие надгробия, мистификации, «ведьма» и два памятника Селезневу
Сегодня, 12:20
Блуждающие надгробия, мистификации, «ведьма» и два памятника Селезневу
10 историй о Всесвятском кладбище Краснодара
С неба в воду. День ВДВ
Вчера, 12:45
С неба в воду. День ВДВ
История праздника и ежегодная «профилактика» фонтанов в Краснодаре
В Краснодаре два подземника у кинотеатра «Аврора» закрыли до завершения его ремонта
Сегодня, 12:02
В Краснодаре два подземника у кинотеатра «Аврора» закрыли до завершения его ремонта

Реклама на сайте