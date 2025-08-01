Уралсиб предлагает зачисление выручки по операциям эквайринга «день в день»
Банк Уралсиб запустил сервис «Выручка день в день». Он позволяет клиентам получать на счет вырученные средства по операциям эквайринга в день их проведения
Услуга Уралсиба «Выручка день в день» актуальна для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которым важно постоянное наличие оборотных средств на расчетном счете.
Оперативное получение денег в день расчетной операции происходит автоматически два раза в сутки. Средства зачисляются в 13:00 и в 17:00. Это позволит клиентам управлять выручкой, избегая кассовых разрывов.
Стоимость услуги составит +0,1% к тарифу при подключении одного зачисления в день и +0,15% при подключении двух.
Подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно узнать на сайте банка Уралсиб и по телефону 8-800-700-77-16.
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