«Роза Хутор» реализует программу заботы о диких обитателях горного Причерноморья

Специально для копытных на территории «Роза Хутор» установили четыре подкормочные станции. Они расположены на высотах от 570 до 2100 метров. Места для кормушек выбраны в соответствие с наблюдениями ученых Сочинского национального парка, их установили там, где чаще всего можно заметить оленей, косуль и серн.

«Программа заботы об обитающих в горном Причерноморье животных действует на курорте «Роза Хутор» круглый год. В холодное время, когда сложно с пропитанием, копытные могут найти в подкормочных станциях сено и кукурузу. Летом кормовой базы в горах достаточно, поэтому станции наполняются солью. Соль, которую животные находят на камнях, в природе малоконцентрирована. В подкормочные станции мы кладем обогащенную минералами, они помогают копытным восполнить дефицит натрия, обеспечивает крепость костей, рост рогов, благодаря им у самок появляется больше молока для потомства. Также она содержит вещества для борьбы с паразитами», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Для каждой кормушки требуется не меньше восьми килограммов соли. Такого количества копытным животным хватает в среднем на неделю. Сотрудники экологической службы «Роза Хутор» внимательно следят за тем, чтобы подкормочные станции были полны полезным лакомством.

«Благодаря постоянной заботе о животных мы видим, что популяция копытных в окрестностях курорта уже много лет остается стабильной», — добавил Денис Рыльцев.

Не забывают на «Роза Хутор» и о пернатых. Специально для птиц отряда воробьиных и совиных в горах на высотах от 1150 до 2000 метров установили искусственные гнездовья. Всего на территории курорта расположено больше сотни теплых скворечников, в которых пернатые могут в безопасности вывести потомство.