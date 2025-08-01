В Краснодарском крае первые выходные августа будут дождливыми
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 2-3 августа. В регионе прогнозируют дождь с грозой, градом и сильным ветром
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 2-3 августа на Кубани ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.
Жара до 43 °C и мало осадков:
Температура воздуха ночью — 18-23 °С, днем — 30-35 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью — 15-20 °С, днем — 26-31 °С. В горах ночью — 10-15 °С, днем — 15-20 °С.
На Черноморском побережье прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха ночью — 20-25 °С, днем — 28-33 °С.
В Краснодаре в первые выходные августа тоже будет дождливо и облачно. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — 21-23 °С, днем — 32 °С.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае и Адыгее побили рекорд потребления света на фоне жары.