В Краснодарском крае первые выходные августа будут дождливыми

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 2-3 августа. В регионе прогнозируют дождь с грозой, градом и сильным ветром

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 2-3 августа на Кубани ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.

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Температура воздуха ночью — 18-23 °С, днем — 30-35 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью — 15-20 °С, днем — 26-31 °С. В горах ночью — 10-15 °С, днем — 15-20 °С.



На Черноморском побережье прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха ночью — 20-25 °С, днем — 28-33 °С.



В Краснодаре в первые выходные августа тоже будет дождливо и облачно. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — 21-23 °С, днем — 32 °С.