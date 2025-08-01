Автокредит Уралсиба вошел в тройку лучших займов с господдержкой
Автокредит банка Уралсиб вошел в июльский рейтинг лучших займов с государственной поддержкой
Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты проанализировали предложения с наиболее привлекательными условиями от банков-участников госпрограммы.
При составлении рейтинга аналитики учли:
- величину ставки;
- срок автокредита и его максимальную сумму;
- полную стоимость автокредита;
- сумму ежемесячных платежей;
- условия личного страхования и страхования автомобиля;
- отсутствие комиссий и скрытых выплат;
- диапазон ставок;
- влияние платной опции «понижение процента».
Читайте также:
По итогам первого полугодия 2025 года автокредитный портфель Уралсиба увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом объемы автокредитования выросли на 23%.
Клиентам Уралсиба доступны премиальные программы и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба и в офисе банка.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности и условия получения автокредитов, а также ознакомиться со списком автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб предлагает бизнесу кредиты под зонтичное поручительство Корпорации МСП.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)