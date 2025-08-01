Автокредит Уралсиба вошел в тройку лучших займов с господдержкой

По итогам первого полугодия 2025 года автокредитный портфель Уралсиба увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом объемы автокредитования выросли на 23%.



Клиентам Уралсиба доступны премиальные программы и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба и в офисе банка.