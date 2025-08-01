Автокредит Уралсиба вошел в тройку лучших займов с господдержкой

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iJyE
Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Автокредит банка Уралсиб вошел в июльский рейтинг лучших займов с государственной поддержкой

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты проанализировали предложения с наиболее привлекательными условиями от банков-участников госпрограммы.

При составлении рейтинга аналитики учли:

  • величину ставки;
  • срок автокредита и его максимальную сумму;
  • полную стоимость автокредита;
  • сумму ежемесячных платежей;
  • условия личного страхования и страхования автомобиля;
  • отсутствие комиссий и скрытых выплат;
  • диапазон ставок;
  • влияние платной опции «понижение процента».

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По итогам первого полугодия 2025 года автокредитный портфель Уралсиба увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом объемы автокредитования выросли на 23%.

Клиентам Уралсиба доступны премиальные программы и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба и в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности и условия получения автокредитов, а также ознакомиться со списком автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб предлагает бизнесу кредиты под зонтичное поручительство Корпорации МСП.

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