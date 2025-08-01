1 августа на Юга.ру был опубликован материал, посвященный Всесвятскому кладбищу. В нем историк Федор Смоляков обратил внимание на ситуацию с могилой Петра Селезнева. По его словам, до недавнего времени захоронение украшал скромный, но исторически ценный памятник — он входит в реестр объектов культурного наследия. Однако в начале сентября 2024 года оригинальное надгробие исчезло. Ссылаясь на историка Виталия Бондаря, Смоляков заявил, что вскоре на месте захоронения появилась копия, имитирующая старый памятник. А в начале октября рядом с этой копией установили второй, абсолютно новый монумент.

Редакция Юга.ру связалась с Виталием Бондарем. Он подтвердил информацию о том, что на могиле Селезнева помимо нового надгробия стоит памятник, имитирующий старый. Оба памятника неподлинные. Историк напомнил, что уничтожение или повреждение объектов культурного наследия является уголовным преступлением (ст. 243 УК РФ). Бондарь считает, что государственные органы должны подать заявление по данному факту.

По мнению историка, утрата подлинного надгробия Селезнева — это не просто ошибка, а симптом общей культурной деградации. «Мы перестаем понимать, в чем смысл подлинности исторических объектов, — сетует он. — Старый памятник мог казаться скромным, но в этой скромности и заключалась его ценность. Он — часть погребальной культуры послевоенных лет (Селезнев умер в 1949 году). Мы же не заменяем древнеримские надгробия на современные, так почему здесь поступаем иначе?»



Бондарь убежден, что Краснодар накрыла волна «псевдореставрации», варварской по своей сути. История с двумя надгробиями на могиле Селезнева, по его словам, ее наглядная иллюстрация. Об этом Бондарь уже рассказывает на экскурсиях как о трагикомическом примере того, как не нужно обращаться с собственным прошлым.