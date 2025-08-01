В Краснодаре в ходе «реставрации» уничтожили историческое надгробие Селезнева. Историк Бондарь считает это уголовным преступлением
Надгробие было внесено в реестр объектов культурного наследия. Вместо него установили новый памятник и копию оригинала
1 августа на Юга.ру был опубликован материал, посвященный Всесвятскому кладбищу. В нем историк Федор Смоляков обратил внимание на ситуацию с могилой Петра Селезнева. По его словам, до недавнего времени захоронение украшал скромный, но исторически ценный памятник — он входит в реестр объектов культурного наследия. Однако в начале сентября 2024 года оригинальное надгробие исчезло. Ссылаясь на историка Виталия Бондаря, Смоляков заявил, что вскоре на месте захоронения появилась копия, имитирующая старый памятник. А в начале октября рядом с этой копией установили второй, абсолютно новый монумент.
Редакция Юга.ру связалась с Виталием Бондарем. Он подтвердил информацию о том, что на могиле Селезнева помимо нового надгробия стоит памятник, имитирующий старый. Оба памятника неподлинные. Историк напомнил, что уничтожение или повреждение объектов культурного наследия является уголовным преступлением (ст. 243 УК РФ). Бондарь считает, что государственные органы должны подать заявление по данному факту.
По мнению историка, утрата подлинного надгробия Селезнева — это не просто ошибка, а симптом общей культурной деградации. «Мы перестаем понимать, в чем смысл подлинности исторических объектов, — сетует он. — Старый памятник мог казаться скромным, но в этой скромности и заключалась его ценность. Он — часть погребальной культуры послевоенных лет (Селезнев умер в 1949 году). Мы же не заменяем древнеримские надгробия на современные, так почему здесь поступаем иначе?»
Бондарь убежден, что Краснодар накрыла волна «псевдореставрации», варварской по своей сути. История с двумя надгробиями на могиле Селезнева, по его словам, ее наглядная иллюстрация. Об этом Бондарь уже рассказывает на экскурсиях как о трагикомическом примере того, как не нужно обращаться с собственным прошлым.
Как сообщает «Кубань-24», инициатором установки нового монумента выступила краевая общественная организация «Герои Отечества». Торжественное открытие памятника, созданного скульптором Анатолием Тахтамышевым на пожертвования со всего края, состоялось 10 октября 2024 года. В мероприятии приняли участие представители власти, ветераны и общественники. «Кубань-24» сообщала об исчезновении оригинального памятника Селезнева и отмечала, что его «забрали на реставрацию». По мнению СМИ, подлинное надгробие вернулось на Всесвятское кладбище и «выглядит практически как до реконструкции».
Петр Селезнев — одна из ключевых фигур в истории Краснодарского края. Будучи главой крайкома ВКП(б), он отказался эвакуироваться во время наступления нацистов, организовал подполье и руководил всем партизанским движением в регионе. После освобождения именно Селезнев возглавил восстановление разрушенного города.
Как писали Юга.ру, на Всесвятском кладбище в июле появились информационные таблички возле надгробий.