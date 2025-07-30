Жители двух округов Краснодара остались без электричества. Где нет света?

Еще одна энергоавария произошла в Центральном округе. Электричества нет на улицах: Буденного, Головатого, Калинина, Октябрьская, Северная.



Читатели Юга.ру рассказали, что света также нет на улицах Мира, Товарная и Коммунаров. В ЕДДС заявили, что уже устраняют аварии.



По данным МУП «КТТУ», из-за обрыва контактной сети трамваи № 4, 5, 8 перенаправили от ВТД по улице Садовой. Маршруты № 1, 2, 11 — от Кооперативного рынка на улицу Индустриальную. Также трамвай № 4 от улицы Индустриальной проследует по Гоголя и Железнодорожной до Суворова.



На отсутствие электричества пожаловались в соцсетях и жильцы ЖК «Калинино Парк» на улице Комарова 21/1. По словам горожан, они остаются без света по 14-16 часов в неделю:



«Больше тысячи жителей сидят без света по 14-16 часов вторую неделю, в то время как на улице выше +40 градусов. Трансформаторная подстанция не обслуживается, мощности застройщик купил в четыре раза меньше положенного. Она не выдерживает нагрузки всего этого комплекса».



Напомним, что помимо аварийных отключений, в Краснодаре ежемесячно планово выключают свет. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей.