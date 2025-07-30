Жители двух округов Краснодара остались без электричества. Где нет света?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Центральном и Прикубанском округах Краснодара произошло аварийное отключение света

30 июля телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе из-за повреждения на линии. 

Без света временно остались улицы: Ярославская, Грибоедова, 4-й проезд Нестерова, Нестерова, Полевая, 1-й проезд Сафонова, Циолковского, 2-й проезд Димитрова, Авиагородок. 

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Еще одна энергоавария произошла в Центральном округе. Электричества нет на улицах: Буденного, Головатого, Калинина, Октябрьская, Северная.

Читатели Юга.ру рассказали, что света также нет на улицах Мира, Товарная и Коммунаров. В ЕДДС заявили, что уже устраняют аварии.

По данным МУП «КТТУ», из-за обрыва контактной сети трамваи № 4, 5, 8 перенаправили от ВТД по улице Садовой. Маршруты № 1, 2, 11 — от Кооперативного рынка на улицу Индустриальную. Также трамвай № 4 от улицы Индустриальной проследует по Гоголя и Железнодорожной до Суворова.

На отсутствие электричества пожаловались в соцсетях и жильцы ЖК «Калинино Парк» на улице Комарова 21/1. По словам горожан, они остаются без света по 14-16 часов в неделю:

«Больше тысячи жителей сидят без света по 14-16 часов вторую неделю, в то время как на улице выше +40 градусов. Трансформаторная подстанция не обслуживается, мощности застройщик купил в четыре раза меньше положенного. Она не выдерживает нагрузки всего этого комплекса».

Напомним, что помимо аварийных отключений, в Краснодаре ежемесячно планово выключают свет. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей.

Как писали Юга.ру, 29 июля почти 8 тыс. жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии на сетях.

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