После жары на Краснодарский край обрушатся дожди и грозы

На Кубани в конце недели прогнозируют ливни с грозами и сильным ветром

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 31 июля, а также 1 и 2 августа на Кубани ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.

На участке от Джубги до Магри в этот период могут формироваться смерчи над морем.