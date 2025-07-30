После жары на Краснодарский край обрушатся дожди и грозы

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

На Кубани в конце недели прогнозируют ливни с грозами и сильным ветром

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 31 июля, а также 1 и 2 августа на Кубани ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.

На участке от Джубги до Магри в этот период могут формироваться смерчи над морем.

Жара до 43 °C и мало осадков:

В МЧС отметили, что сильные дожди не затронут территорию от Анапы до Джубги.

Во время непогоды спасатели региона рекомендуют:

  • оставаться в доме;
  • в случае отключения света или газа выключить все приборы;
  • наблюдать за окружающей обстановкой;
  • использовать непромокаемую одежду и обувь;
  • уложить ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их;
  • покидая жилье, взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов, воды и лекарства.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел. Медовый сезон начался с серьезным отставанием от графика.

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