После жары на Краснодарский край обрушатся дожди и грозы
На Кубани в конце недели прогнозируют ливни с грозами и сильным ветром
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 31 июля, а также 1 и 2 августа на Кубани ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.
На участке от Джубги до Магри в этот период могут формироваться смерчи над морем.
Жара до 43 °C и мало осадков:
В МЧС отметили, что сильные дожди не затронут территорию от Анапы до Джубги.
Во время непогоды спасатели региона рекомендуют:
- оставаться в доме;
- в случае отключения света или газа выключить все приборы;
- наблюдать за окружающей обстановкой;
- использовать непромокаемую одежду и обувь;
- уложить ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их;
- покидая жилье, взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов, воды и лекарства.
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