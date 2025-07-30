В аэропорт Геленджика будут летать самолеты из Казани. Узнали стоимость билетов
Авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Татарстана в Геленджик, а также несколько рейсов из Екатеринбурга
21 июля авиакомпания Red Wings сообщила о запуске рейсов из Казани в Геленджик. Первый полет запланирован на 6 августа (вылет в 9:25, прибытие в 13:10). Стоимость билета — от 22 930 рублей.
Обратный рейс в Казань также запланирован на 6 августа (вылет в 14:10, прибытие в 17:35). Стоимость билета — от 12 430 рублей. Далее рейсы туда и обратно будут осуществляться раз в неделю по средам.
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Также авиакомпания запускает рейсы из Екатеринбурга в Геленджик. Первый полет состоится 8 августа. В дальнейшем рейсы будут осуществляться два раза в неделю — в понедельник и пятницу. Ранее полеты из Екатеринбурга на курорт открыла авиакомпания «Уральские авиалинии» — первый запланирован на 5 августа.
Напомним, первый полет в аэропорт Геленджика состоялся 18 июля. Это был рейс из Москвы авиакомпании «Аэрофлот». Также на курорт открыты направления из Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута, Новосибирска и Норильска.
Как писали Юга.ру, аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы.