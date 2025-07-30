В аэропорт Геленджика будут летать самолеты из Казани. Узнали стоимость билетов

Авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Татарстана в Геленджик, а также несколько рейсов из Екатеринбурга

21 июля авиакомпания Red Wings сообщила о запуске рейсов из Казани в Геленджик. Первый полет запланирован на 6 августа (вылет в 9:25, прибытие в 13:10). Стоимость билета — от 22 930 рублей.

Обратный рейс в Казань также запланирован на 6 августа (вылет в 14:10, прибытие в 17:35). Стоимость билета — от 12 430 рублей. Далее рейсы туда и обратно будут осуществляться раз в неделю по средам.