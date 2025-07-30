В Краснодаре покажут мультфильмы из Латинской Америки

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 2 августа лекцию «Анимация в Латинской Америке». Журналист и автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов расскажет о мультфильмах, которые снимают в этих странах.

«Лекция — погружение в мир вроде бы далекой, но на самом деле близкой нам культуры. Латиноамериканская анимация очень похожа на европейскую и российскую, но из-за языкового барьера мы мало что о ней знаем. Хотя в ней раскрывается много важных тем: классовое неравенство, неудобное прошлое, поиск себя и самоопределение», — рассказал Балабанов.