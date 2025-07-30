В Краснодаре покажут мультфильмы из Латинской Америки

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к мультфильму «Тайна Коко» © Скриншот видео с Rutube-канала «Аксакал»
    Кадр из трейлера к мультфильму «Тайна Коко» © Скриншот видео с Rutube-канала «Аксакал»

В Краснодаре 2 августа состоится лекция с кинопоказом «Анимация в Латинской Америке» (16+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 2 августа лекцию «Анимация в Латинской Америке». Журналист и автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов расскажет о мультфильмах, которые снимают в этих странах.

«Лекция — погружение в мир вроде бы далекой, но на самом деле близкой нам культуры. Латиноамериканская анимация очень похожа на европейскую и российскую, но из-за языкового барьера мы мало что о ней знаем. Хотя в ней раскрывается много важных тем: классовое неравенство, неудобное прошлое, поиск себя и самоопределение», — рассказал Балабанов.

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После лекции состоится просмотр и обсуждение самых интересных короткометражек из Чили, Бразилии, Аргентины и Мексики. Перед встречей Балабанов рекомендует посмотреть мультфильмы «Мальчик и мир», «Медвежья история», «Тайна Коко».

Лекция начнется 2 августа в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия 400 рублей. Требуется предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, 2 августа в Краснодаре выйдет в прокат фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги». 

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