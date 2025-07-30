Уралсиб предлагает бизнесу кредиты под зонтичное поручительство Корпорации МСП
Банк Уралсиб предлагает бизнесу кредиты по госпрограмме «Зонтичное поручительство» Корпорации МСП
Уралсиб предоставляет под поручительство Корпорации МСП кредитование до 100 млн рублей сроком до 10 лет. Кредиты доступны клиентам с годовой выручкой до 2 млрд рублей — на оборотные и инвестиционные цели и на рефинансирование в других банках.
По программе кредит могут получить компании, у которых нет или недостаточно залога. Поручителем перед банком выступает Корпорация МСП. Она обеспечивает до 50% обязательств по кредиту.
«Зонтичное поручительство» не требует обращения заемщика в Корпорацию МСП. Все взаимодействие с ней, включая оплату комиссии за поручительство, берет на себя банк. Максимальная процентная ставка по кредиту ограничена программой.
Узнать подробнее о кредитовании под «зонтичное поручительство» можно на сайте Уралсиба, по телефону 8-800-250-77-16 или в офисах банка.
Как писали Юга.ру, карта Уралсиба вошла в топ-10 июльского рейтинга лучших кредиток.
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