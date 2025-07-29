В Краснодарском крае водитель микроавтобуса перевозил пассажиров на табуретках. Ему грозит штраф

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Госавтоинспекция Кубани» https://t.me/gibdd123region/23287
    © Скриншот из телеграм-канала «Госавтоинспекция Кубани» https://t.me/gibdd123region/23287

На Кубани на трассе «Краснодар — Верхнебаканский» остановили водителя Mercedes, который вез пассажиров на табуретках

29 июля пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в Крымском районе на трассе «Краснодар — Верхнебаканский» остановили микроавтобус Mercedes. При проверке сотрудники выяснили, что водитель нарушил требования перевозки.

На трассе А-289 Краснодар — Керчь начали ловить автомобили без номеров:

По данным Госавтоинспекции, мужчина перевозил 30 пассажиров при наличии только 19 посадочных мест. Сельхозработникам пришлось добираться до места, сидя на полу салона или на дополнительных табуретках.

В отношении водителя составили административный материал по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Она предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Как писали Юга.ру, дептранс Краснодара заявил, что парковочное приложение починили. Однако люди продолжали жаловаться на его некорректную работу.

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В Краснодарском крае водитель микроавтобуса перевозил пассажиров на табуретках. Ему грозит штраф
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