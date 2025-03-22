Кот тайком приплыл на корабле из Стамбула в Новороссийск. Его могут депортировать обратно в Турцию
В порту Новороссийска с 11 марта находится кот, приплывший на корабле из Стамбула
12 марта транспортная группа FESCO сообщила, что во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки услышали мяуканье, доносящееся из контейнера. Позже члены экипажа обнаружили на судне кота, застрявшего между грузами.
«Наш экипаж нашел способ кормить и поить пушистого пленника через узкую щель. Спасение произошло только в порту Новороссийска, где кота, которого наши моряки прозвали Бурак, ждал новый поворот судьбы», — рассказали в компании.
Согласно таможенным правилам, «нелегальный» путешественник без документов и разрешения на въезд в Россию не может покинуть порт. Вернуться обратно в Турцию тоже.
20 марта в компании FESCO сообщили, что Бурак продолжает жить в порту Новороссийска. Кота многие хотят приютить, но животное не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов.
В компании рассказали, что Россельхознадзор должен прислать ветеринара, который проверит состояние здоровья животного. Моряки хотели вызвать частного врача, однако допуск посторонних в порт ограничен.
Как писали Юга.ру, жительница Краснодара поселила в однокомнатной квартире 50 кошек.