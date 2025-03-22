Кот тайком приплыл на корабле из Стамбула в Новороссийск. Его могут депортировать обратно в Турцию

В порту Новороссийска с 11 марта находится кот, приплывший на корабле из Стамбула

12 марта транспортная группа FESCO сообщила, что во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки услышали мяуканье, доносящееся из контейнера. Позже члены экипажа обнаружили на судне кота, застрявшего между грузами.

«Наш экипаж нашел способ кормить и поить пушистого пленника через узкую щель. Спасение произошло только в порту Новороссийска, где кота, которого наши моряки прозвали Бурак, ждал новый поворот судьбы», — рассказали в компании.