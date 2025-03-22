Кот тайком приплыл на корабле из Стамбула в Новороссийск. Его могут депортировать обратно в Турцию

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • Кот Бурак © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Транспортная группа FESCO»
    Кот Бурак © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Транспортная группа FESCO»

В порту Новороссийска с 11 марта находится кот, приплывший на корабле из Стамбула

12 марта транспортная группа FESCO сообщила, что во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки услышали мяуканье, доносящееся из контейнера. Позже члены экипажа обнаружили на судне кота, застрявшего между грузами.

«Наш экипаж нашел способ кормить и поить пушистого пленника через узкую щель. Спасение произошло только в порту Новороссийска, где кота, которого наши моряки прозвали Бурак, ждал новый поворот судьбы», — рассказали в компании.

Читайте также:

Согласно таможенным правилам, «нелегальный» путешественник без документов и разрешения на въезд в Россию не может покинуть порт. Вернуться обратно в Турцию тоже.

20 марта в компании FESCO сообщили, что Бурак продолжает жить в порту Новороссийска. Кота многие хотят приютить, но животное не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов.

В компании рассказали, что Россельхознадзор должен прислать ветеринара, который проверит состояние здоровья животного. Моряки хотели вызвать частного врача, однако допуск посторонних в порт ограничен.

Как писали Юга.ру, жительница Краснодара поселила в однокомнатной квартире 50 кошек.

Животные Котики Новороссийск путешествия Россельхознадзор Черное море

Новости

Квесты, квиз, арт-медиация. В Сириусе пройдут бесплатные мероприятия, посвященные «Тотальному диктанту»
Краснодар возглавил рейтинг городов с самыми дорогими билетами в кино
В Краснодаре пройдет фотокнижный фестиваль «Жердела». Открыт прием заявок
Кот тайком приплыл на корабле из Стамбула в Новороссийск. Его могут депортировать обратно в Турцию
В Краснодаре открылась фотовыставка «Цитаты времени»
Геленджикская галерея «Аммонит» переехала на набережную. Там проходит бесплатная выставка «Обнаженная»

Лента новостей

Весенний гид по Краснодару
20 марта, 16:10
Весенний гид по Краснодару
15 цветущих локаций для фото с магнолиями, сакурой, рододендронами и не только
«Сила — в любви к зинам»
Вчера, 11:00
«Сила — в любви к зинам»
Лера Круглова — о том, как создала фотокнижный фестиваль в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе
Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кавказском районе из-за горящей нефтебазы
Вчера, 11:10
Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кавказском районе из-за горящей нефтебазы
Пожар тушат третьи сутки

Реклама на сайте