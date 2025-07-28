В Краснодарском крае возраст вступающих в брак увеличился до 35 лет
Жители Краснодарского края стали позже вступать в брак
28 июля «Краснодарские известия» сообщили, что на Кубани за последние пять лет средний возраст молодоженов увеличился до 35 лет. 37% от общего числа брачующихся составляют мужчины и женщины 1989 года рождения и старше.
Кроме того, в региональном управлении ЗАГС отмечают рост числа зарегистрированных пар в целом. В ведомстве это связывают с миграционными процессами и изменениями в действующем законодательстве.
«Они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками»:
Что касается разводов, то около 80% браков супруги расторгают по решению суда и в 20% случаев пары без детей приходят к мирному соглашению. Во втором случае речь зачастую идет о молодых семьях. Из общего числа разводов только 5% приходится на браки, зарегистрированные меньше одного года.
По данным регионального ЗАГСа, наибольшему риску распада подвержены пары, состоящие в браке от пяти до десяти лет. На эти семьи приходится 25% всех расторжений.
Как писали Юга.ру, Чечня стала лидером в РФ по доле разводов. На одну свадьбу приходится три расставания.