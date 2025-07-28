В Краснодарском крае возраст вступающих в брак увеличился до 35 лет

28 июля «Краснодарские известия» сообщили, что на Кубани за последние пять лет средний возраст молодоженов увеличился до 35 лет. 37% от общего числа брачующихся составляют мужчины и женщины 1989 года рождения и старше.

Кроме того, в региональном управлении ЗАГС отмечают рост числа зарегистрированных пар в целом. В ведомстве это связывают с миграционными процессами и изменениями в действующем законодательстве.