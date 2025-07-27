ФК «Краснодар» проиграл «Локомотиву» в первом домашнем матче сезона

Пресс-служба «ФК Краснодар» сообщила, что 26 июля в первом домашнем матче нового сезона футбольный клуб проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2. Встреча второго тура РПЛ прошла в Краснодаре.



Оба гола забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (34-я минута — с пенальти, 80-я). «Быки» смогли ответить всего один раз. На 94 минуте гол забил нападающий Мозес Кобнан.