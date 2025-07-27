ФК «Краснодар» проиграл «Локомотиву» в первом домашнем матче сезона
Футболисты «Краснодара» проиграли московскому «Локомотиву» со счетом 1:2
Пресс-служба «ФК Краснодар» сообщила, что 26 июля в первом домашнем матче нового сезона футбольный клуб проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2. Встреча второго тура РПЛ прошла в Краснодаре.
Оба гола забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (34-я минута — с пенальти, 80-я). «Быки» смогли ответить всего один раз. На 94 минуте гол забил нападающий Мозес Кобнан.
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В первом туре «Краснодар», действующий чемпион РПЛ, обыграл «Пари НН» (3:0), а «Локомотив» — «Сочи» (3:0).
Напомним, что в следующем туре, 2 августа, «Краснодар» примет московское «Динамо». В тот же день «Локомотив» встретится с «Пари НН». Игра пройдет в Грозном.
Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном.