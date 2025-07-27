ФК «Краснодар» проиграл «Локомотиву» в первом домашнем матче сезона

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футболисты «Краснодара» проиграли московскому «Локомотиву» со счетом 1:2

Пресс-служба «ФК Краснодар» сообщила, что 26 июля в первом домашнем матче нового сезона футбольный клуб проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2. Встреча второго тура РПЛ прошла в Краснодаре.

Оба гола забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (34-я минута — с пенальти, 80-я). «Быки» смогли ответить всего один раз. На 94 минуте гол забил нападающий Мозес Кобнан.

Читайте также:

В первом туре «Краснодар», действующий чемпион РПЛ, обыграл «Пари НН» (3:0), а «Локомотив» — «Сочи» (3:0).

Напомним, что в следующем туре, 2 августа, «Краснодар» примет московское «Динамо». В тот же день «Локомотив» встретится с «Пари НН». Игра пройдет в Грозном.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном.

Краснодар РПЛ Спорт Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» ФК «Локомотив» Футбол

Новости

«Живая и зеленая». В Краснодаре откроется выставка живописи и керамики
ФК «Краснодар» проиграл «Локомотиву» в первом домашнем матче сезона
С 1 августа в Краснодарском крае будут отключать мобильный интернет по графику. Оперштаб назвал это фейком
В Анапе полуторагодовалой Лизе Самарцевой требуется курсовое лучение. Рассказываем, как помочь
Мантры под открытым небом. Сати Казанова выступит с этническим концертом-медитацией в парке «Краснодар»
Цифровая живопись и графика. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Фасад в дисперсии»

Лента новостей

Реклама на сайте